Un procedimiento policial que comenzó con la búsqueda de una motocicleta robada terminó con el secuestro de droga, una balanza digital y un teléfono celular, además de la detención de un sujeto de 22 años en San Patricio del Chañar.

Todo se inició cuando este viernes por la noche un hombre se presentó en la Comisaría 13 para solicitar colaboración en la localización de una moto que había sido sustraída días atrás en Añelo. A partir de datos aportados por el denunciante, entre ellos fotografías del rodado y capturas que señalaban a un presunto implicado, el personal policial comenzó con tareas investigativas.

Tras un relevamiento en la zona y la recolección de testimonios, los efectivos lograron ubicar el lugar donde residiría el sospechoso. Al llegar al sitio, observaron a un joven de 22 años salir corriendo, intentando darse a la fuga. Luego de una breve persecución de unos 300 metros, fue alcanzado y aprehendido.

Desde el exterior de la vivienda, los uniformados ya habían detectado una motocicleta roja de similares características a la denunciada, por lo que se solicitó una orden de allanamiento a la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Con la autorización judicial, se realizó el procedimiento en el domicilio, donde se confirmó el hallazgo de la motocicleta marca Mondial, que había sido denunciada como robada. Durante la requisa también se encontraron otros elementos: unos 400 gramos de cogollos de cannabis sativa, una balanza digital y un celular.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de Narcocriminalidad, que dispuso el secuestro de la sustancia y los elementos vinculados.



