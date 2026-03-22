Un violento robo ocurrió durante la madrugada de este sábado en San Patricio del Chañar, provincia de Neuquén, en una casa ubicada en la zona de Picada 14.

De acuerdo a la información preliminar, al menos cuatro delincuentes encapuchados y armados irrumpieron en el domicilio mientras el matrimonio propietario descansaba. Bajo amenazas con armas de fuego, los asaltantes redujeron a las víctimas, las ataron y las golpearon.

Víctimas reducidas y encerradas

Los atacantes mantuvieron a la familia bajo control durante varios minutos. Luego de sustraer dinero en efectivo y diversas pertenencias, los delincuentes dejaron a las víctimas encerradas dentro de la vivienda.

A pesar de la violencia del hecho, las personas afectadas sufrieron golpes, pero se encuentran fuera de peligro.

Robo de vehículo y hallazgo posterior

Entre los elementos robados, los delincuentes se llevaron una camioneta Ram Rampage. Horas más tarde, el vehículo fue hallado abandonado sobre la Ruta Provincial 51, en cercanías de la localidad.

Personal de la Policía del Neuquén trabajó en el lugar e inició un operativo para avanzar con la investigación, relevar pruebas e identificar a los responsables del asalto.

Investigación en curso

La causa quedó a cargo de las autoridades policiales y judiciales de Neuquén, que analizan las circunstancias del hecho y la posible participación de una banda organizada en la región.