Una llamativa mancha marrón apareció en las aguas del lago Lácar, en San Martín de los Andes, y rápidamente generó preocupación entre vecinos por su cercanía con la desembocadura del arroyo Pocahullo y la planta de tratamiento de efluentes.

Ante las consultas y la inquietud que provocaron las imágenes, la Cooperativa de Agua y Saneamiento de San Martín de los Andes emitió una explicación sobre el origen de la coloración y llevó tranquilidad a la comunidad.

Según informaron desde la entidad, la mancha no tiene relación con el sistema cloacal. Se trata de un fenómeno natural producido por el arrastre de sedimentos desde la cuenca alta de la montaña.

Las intensas precipitaciones registradas durante los últimos días provocaron que los arroyos Trahunco, Calvuco y Pocahullo transportaran una importante cantidad de arcilla, limo y tierra hacia el lago, generando la particular coloración marrón que pudo observarse en la bahía.

¿Por qué la mancha queda visible sobre el lago?

Desde la Cooperativa explicaron que el fenómeno también tiene una explicación vinculada al comportamiento del agua.

La diferencia de densidad y temperatura entre el agua que llega desde los arroyos y la masa de agua del lago genera una especie de línea de separación, conocida como “pluma”. Por ese motivo, los sedimentos pueden permanecer visibles sobre la superficie durante un determinado período antes de mezclarse completamente con el resto del lago.

Descartaron un problema en la planta de tratamiento

La cercanía de la planta de tratamiento de efluentes con la desembocadura del Pocahullo había generado dudas entre los vecinos. Sin embargo, desde la Cooperativa aseguraron que las instalaciones funcionan con normalidad y se encuentran bajo controles diarios.

Además, señalaron que el volumen de agua que procesa la planta es muy inferior al caudal de escorrentía que pueden generar los arroyos durante una tormenta, por lo que descartaron que la coloración observada pudiera provenir de allí.

Desde la entidad remarcaron que, al tratarse de un proceso natural y geomorfológico, no corresponde emitir un reporte operativo como si se tratara de un incidente en el sistema de saneamiento.