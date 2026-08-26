Lago Hermoso Ski anunció la apertura de las inscripciones para sus cursos de ski y snowboard destinados exclusivamente a residentes de la región. La propuesta está dirigida tanto a personas que quieran iniciarse en estos deportes sin experiencia previa como a esquiadores y snowboarders de nivel intermedio y avanzado que busquen mejorar su técnica.

Las clases se desarrollan durante tres jornadas consecutivas con tres horas diarias de aprendizaje y práctica.

El programa se desarrolla durante tres días consecutivos, de viernes a domingo, con clases de tres horas por jornada, a partir de las 10:30. La iniciativa contempla jornadas de aprendizaje y práctica en pista.

Una propuesta para todos los niveles

Los cursos están diseñados para acompañar distintos niveles de experiencia. Quienes nunca practicaron ski o snowboard podrán acceder a una primera experiencia guiada, mientras que los participantes con conocimientos previos podrán trabajar en el perfeccionamiento de su técnica.

El beneficio alcanza a residentes de cinco localidades de la región cordillerana de Neuquén.

La promoción puede adquirirse con o sin equipos incluidos, de acuerdo con las necesidades de cada residente. En el caso del ski, el equipamiento incluido contempla tablas, bastones y botas, mientras que para snowboard comprende tabla y botas. Para acceder a la tarifa especial de residente será obligatorio presentar el DNI que acredite residencia habitual en alguna de las localidades contempladas por la promoción: San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Meliquina o Villa Traful.

La compra se realiza únicamente a través del sistema de venta online oficial, y desde Lago Hermoso recomendaron reservar con anticipación debido a que los cupos diarios son limitados.

Equipamiento y requisitos

La promoción permite elegir la opción con equipamiento incluido. El casco y las antiparras, en cambio, no están incluidos y pueden alquilarse en el rental de la base, al igual que la indumentaria. El uso de casco es obligatorio durante la actividad. La información y la compra de los cursos están disponibles en Lagohermoso.com.ar y también a través del perfil de Instagram @lagohermososki.