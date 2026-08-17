Cayó 90 metros hasta el lago Lácar: el impresionante operativo para rescatar al conductor

Un automóvil cayó aproximadamente 90 metros desde la Ruta Nacional 40 hasta las aguas del lago Lácar y terminó semisumergido, en un dramático incidente ocurrido este domingo en el tramo comprendido entre el acceso a Playa Catritre y el monumento a Roca, en San Martín de los Andes. El conductor, un hombre de 34 años, fue encontrado sin vida dentro del vehículo.

El episodio demandó un amplio operativo de rescate que se extendió durante cuatro horas, con la participación de Bomberos Voluntarios, sus grupos especializados de operaciones de rescate en altura (GORA) y de buceo, además de Policía de Neuquén, Prefectura, Gendarmería, SIEN, Protección Civil, la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo y personal del ICE del Parque Nacional Lanín.

Cayó 90 metros y terminó en el lago Lácar: cuatro horas de búsqueda para encontrar al conductor. La víctima fue identificada como Cristian Coliluan, de 34 años.

Una caída de 90 metros hasta el agua

El aviso sobre el incidente llegó a la guardia de Bomberos Voluntarios alrededor de las 15:20 del domingo, luego de que personal del SIEN informara sobre un vehículo que habría salido de la ruta y caído hacia el lago Lácar.

En ese momento no había información precisa sobre cuántas personas podían encontrarse dentro del automóvil, por lo que el operativo se desplegó con distintos equipos y desde varios puntos.

Al arribar al lugar, los bomberos observaron el vehículo sobre la superficie del agua. El automóvil había recorrido una pronunciada ladera y cayó unos 90 metros desde la ruta hasta terminar en el lago, donde quedó parcialmente sumergido.

Ante la incertidumbre sobre posibles víctimas, se establecieron dos vías de acceso: mientras el grupo GORA descendió por la ladera, el grupo de buceo de Bomberos Voluntarios se aproximó al vehículo desde el agua.

Los rescatistas trabajaron desde tierra y agua para determinar si había más personas dentro o en las inmediaciones del vehículo.

Rastrillaron la ladera, el agua y utilizaron un dron térmico

La magnitud del operativo obligó a realizar una búsqueda exhaustiva tanto en tierra como en el lago. Una vez localizado el automóvil, los rescatistas pudieron determinar que había un único ocupante. Se trataba de un hombre mayor de edad, que fue encontrado sin vida en el interior del vehículo. Sin embargo, los trabajos continuaron para descartar que pudiera haber otras personas involucradas en el siniestro.

Los equipos realizaron rastrillajes sobre toda la ladera, mientras que en el agua se efectuó una búsqueda subacuática. Además, Bomberos utilizó un dron térmico para ampliar el área de rastreo y verificar sectores de difícil acceso.

Tras las tareas de Criminalística, el cuerpo fue retirado y trasladado hasta el muelle en una embarcación de Prefectura Naval.

Después de aproximadamente cuatro horas de trabajo, el operativo fue dado por finalizado.

El dron térmico de Bomberos fue utilizado para ampliar la búsqueda sobre la ladera y descartar la presencia de otras víctimas.

La víctima había sido reportada como desaparecida horas antes

El hecho adquiere una particular dimensión debido a que, pocas horas antes de la caída del vehículo, se había denunciado la desaparición del hombre.

Según la información difundida el domingo por Mejor Informado, alrededor de las 14:56 una mujer de 29 años se presentó ante la Policía para denunciar la desaparición de su expareja, manifestando preocupación por su estado y temor de que pudiera atentar contra su vida.

El hombre fue identificado como Cristian Coliluan, de 34 años. De acuerdo con la denuncia, había estado en el lugar de trabajo de su expareja cerca de las 13:30 y luego se había retirado a bordo de un Volkswagen Suran gris.

Bomberos Voluntarios desplegó un amplio operativo para acceder hasta el vehículo ubicado sobre la costa del lago Lácar.

La preocupación aumentó cuando comenzó a enviar mensajes de despedida. Entre otras cosas, habría pedido a su expareja que cuidara del hijo de seis años que ambos tenían en común. También, según la denuncia, habría transferido su sueldo a otra de sus hijas y pedido perdón.

Con esos datos se había activado un protocolo de búsqueda y familiares y allegados habían comenzado a intentar localizarlo.

Mientras ese operativo estaba en marcha, se produjo el despiste sobre la Ruta Nacional 40 y la posterior caída del Volkswagen Suran hacia el lago Lácar.

La pronunciada ladera que une la Ruta Nacional 40 con el lago Lácar fue recorrida por los equipos de rescate durante el operativo.

Investigan cómo se produjo la caída

La investigación deberá determinar ahora qué ocurrió en los momentos previos a que el vehículo abandonara la calzada y recorriera los aproximadamente 90 metros hasta llegar al agua.

Los antecedentes de las horas previas, incluida la denuncia por desaparición y los mensajes enviados, forman parte de los elementos que deberán ser analizados por los investigadores.

Por el momento, no existe una conclusión oficial sobre las circunstancias de la caída. Las pericias sobre el vehículo, el lugar del siniestro y los demás elementos reunidos durante el operativo permitirán avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

La intervención demandó el trabajo coordinado de numerosos organismos y equipos especializados ante un escenario especialmente complejo: un vehículo que había caído unos 90 metros por una ladera y terminado semisumergido en las aguas del lago Lácar.