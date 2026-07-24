Preocupación en Villa Pehuenia por camionetas 4x4 que ingresan a zonas de alta fragilidad ambiental

La circulación de camionetas 4x4 por sectores no habilitados de Villa Pehuenia encendió la alarma entre vecinos, prestadores turísticos y visitantes, luego de que comenzaran a difundirse imágenes en redes sociales donde se observan vehículos transitando por zonas de alta fragilidad ambiental. Entre los lugares señalados aparecen sectores como El Arco y la Laguna Corazón, donde la presencia de rodados genera preocupación por el impacto que puede provocar sobre el ecosistema.

Según pudo conocer Mejor Informado, las camionetas involucradas pertenecerían a turistas provenientes de Brasil que habrían ingresado a estos sectores sin contratar guías habilitados. En las imágenes difundidas se observa, incluso, un vehículo circulando por el cauce de un río, una práctica que no está permitida debido al daño que puede ocasionar en ambientes naturales sensibles.

Las imágenes muestran una camioneta atravesando un río, una práctica prohibida por el grave impacto ambiental que provoca.

Desde distintos sectores de la comunidad advierten que este tipo de situaciones no sería un hecho aislado, sino que forman parte de incursiones que se repiten con frecuencia en áreas de difícil acceso. Vecinos y prestadores turísticos remarcan que suelen ser varias las camionetas que ingresan a lugares vulnerables utilizando caminos no habilitados, provocando deterioro ambiental.

Fuentes consultadas confirmaron que no se presentaron denuncias ante Parques Nacionales y aclararon que los sectores donde fueron vistas las camionetas no se encuentran dentro de un área protegida bajo esa jurisdicción. Sin embargo, remarcaron que se trata de espacios de gran fragilidad ecológica, donde la circulación de vehículos de estas características puede generar consecuencias negativas.

Los vehículos pertenecerían a turistas brasileños que ingresaron sin guías habilitados a zonas de alta fragilidad ecológica.

La actividad de vehículos 4x4 en ambientes naturales es una práctica regulada en la provincia de Neuquén y debe realizarse con prestadores habilitados, quienes cuentan con la capacitación necesaria para minimizar el impacto ambiental.

Ante esta situación, vecinos y operadores turísticos solicitaron reforzar los controles para evitar nuevos ingresos a sectores donde el tránsito vehicular puede afectar el equilibrio natural.

¿Quiénes realizan los controles?

Ante la difusión de las imágenes y la preocupación que generó la circulación de camionetas 4x4 por sectores no habilitados de Villa Pehuenia, fuentes consultadas por Mejor Informado aclararon que existen controles permanentes para prevenir este tipo de infracciones.

Explicaron que los operativos no se realizan en puestos fijos, ya que quienes ingresan ilegalmente a estos sectores solían identificar esos puntos y modificar sus recorridos para eludir las inspecciones.

En la actualidad, los organismos de control realizan operativos aleatorios en distintos puntos del territorio. Las tareas están a cargo de guardaparques de Áreas Naturales Protegidas y guardafaunas de la Dirección Provincial de Fauna, con el acompañamiento de Gendarmería Nacional, con el objetivo de detectar ingresos no autorizados y proteger las zonas de mayor fragilidad ambiental.