En la Cordillera de los Andes, muy cerca de la frontera con Chile, se encuentra Villa Pehuenia, un destino que parece sacado de una postal europea. Este pequeño pueblo de montaña, ubicado en el oeste de Neuquén, destaca por sus montañas nevadas, lagos de aguas transparentes y bosques centenarios que evocan los paisajes de los Alpes suizos.

Lejos del turismo masivo de la Patagonia, Villa Pehuenia se ha ganado el apodo de "La Aldea de Montaña" por su atmósfera serena y su entorno natural. Sus construcciones, con casas de madera y piedra y techos a dos aguas, recuerdan a las tradicionales aldeas alpinas de Suiza, Austria y el norte de Italia, lo que la convierte en una referencia única dentro de la región.

Lagos alpinos europeos pero en la Patagonia Argentina

Los lagos Aluminé y Moquehue, de origen glaciar, ofrecen aguas cristalinas con tonalidades que recuerdan a los lagos alpinos europeos. Durante el invierno, las nevadas intensifican el encanto del paisaje, reforzando la comparación con los Alpes.

Villa Pehuenia, la Aldea Suiza de la Patagonia que conquista con su belleza única

A pesar de estas similitudes, Villa Pehuenia posee una identidad propia imposible de replicar en Europa. Los bosques de araucarias o pehuenes, árboles milenarios que dan nombre a la localidad, conforman un patrimonio natural y cultural exclusivo de la Patagonia andina y Neuquén.

El destino no solo destaca por su belleza, sino que también propone variadas actividades para turistas. Entre ellas, destacan:

Recorridos por los lagos Aluminé y Moquehue: sus playas, bahías y miradores son ideales para contemplar paisajes patagónicos y realizar kayak, navegación y deportes acuáticos durante el verano.

Visita al Parque de Nieve Batea Mahuida: un centro invernal administrado por una comunidad mapuche donde se puede esquiar, practicar snowboard y disfrutar de actividades recreativas en familia en temporada de nieve.

Exploración de bosques de araucarias: senderos que permiten descubrir ejemplares centenarios y conocer uno de los ecosistemas más emblemáticos de la región.

Trekking y caminatas: rutas con distintos niveles de dificultad conducen a miradores naturales desde donde se aprecian los lagos, la cordillera y los bosques andinos.

Gastronomía regional: la cocina local fusiona sabores patagónicos con tradiciones mapuches, destacando la trucha, frutos rojos y preparaciones con piñones de araucaria.

La combinación de lagos transparentes, arquitectura alpina, montañas nevadas y bosques milenarios ha consolidado a Villa Pehuenia como uno de los destinos más encantadores y singulares de la Patagonia argentina, evocando con autenticidad los paisajes de los Alpes suizos.