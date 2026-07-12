Este sábado el parque de nieve Villa Pehuenia - Moquehue celebró sus 26 años con una jornada que incluyó nieve, familia, gastronomía y una gran emoción.

Desde el mediodía, el público se acercó a disfrutar de la nieve y de todo lo que el festejo tenía para ofrecer: corderos al asador, empanadas y choripanes, música y sorteos de pases, equipos, almuerzos, cenas y clases. Las autoridades municipales también se sumaron a la celebración, acompañando a la Comunidad Mapuche Puel y al resto de vecinos y turistas en una fecha especial para el destino.

Por la tarde fue el momento del canto del feliz cumpleaños con torta y chocolate caliente gratis, que entusiasmó a grandes y chicos por igual.

Sin embargo, la actividad más esperada de la jornada y la cual muchos vecinos ansiaban ver, fue la bajada de antorchas. La misma comenzó al atardecer, llegando la noche, cuando las antorchas comenzaron a descender por la nieve, mostrando una silueta de fuego.

Así Batea Mahuida celebró un año más de vida. Desde lo alto se pueden ver los lagos Moquehue y Aluminé. En su cumbre nace el río Bío Bío y desde allí se divisa el volcán Icalma, del lado chileno. Cerca del complejo hay un bosque fósil de pehuenes y grabados rupestres de valor arqueológico y cultural.

Su nombre mapuche significa "cerro de la batea". La Comunidad Mapuche Puel es pobladora histórica de estas tierras y desde el año 2000 transformó este paisaje único en un parque de nieve. En el lugar hay instructores mapuches que enseñan a esquiar, junto con la colaboración de grandes y niños.