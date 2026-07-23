Presentaron “Invierta Neuquén”, la plataforma que busca atraer inversiones y potenciar el desarrollo

Durante la 138° Exposición Rural de Palermo, el Gobierno de Neuquén presentó la iniciativa “Invierta Neuquén”, una propuesta destinada a promover las oportunidades de inversión en los distintos sectores productivos del territorio provincial y fortalecer los vínculos con potenciales inversores.

La actividad se desarrolló en la sala Nogal del predio de la Sociedad Rural Argentina y estuvo encabezada por el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, acompañado por el subsecretario de Industria, Juan Manuel Morales. También participaron el presidente de la Cámara Argentina de Texas, Gonzalo Echegaray, y Pedro Zoraire, quienes compartieron su visión sobre el potencial de la provincia para el desarrollo de nuevos proyectos y el fortalecimiento de las relaciones comerciales.

Durante la presentación se expusieron las principales ventajas competitivas que ofrece Neuquén para la radicación de inversiones, haciendo foco en la diversificación de su matriz productiva, el agregado de valor, la innovación, la infraestructura y el trabajo articulado entre el sector público y privado. La propuesta busca mostrar una provincia que, además de su liderazgo energético, cuenta con un amplio potencial en actividades como la agroindustria, la fruticultura, la acuicultura, la vitivinicultura, el turismo y la industria.

Como cierre de la jornada, los asistentes disfrutaron de una degustación especialmente preparada por el cocinero neuquino Pablo Buzzo, quien elaboró un menú de formato cóctel utilizando productos de distintas regiones de la provincia.

La propuesta gastronómica puso en valor la calidad y diversidad de la producción neuquina, con preparaciones que incluyeron peras del Valle, quesos artesanales, miel de Aluminé, frutos secos, trucha del Limay en diferentes versiones, gírgolas de Centenario, aceite de oliva de San Patricio del Chañar y otros ingredientes identitarios de la provincia. Los sabores regionales fueron maridados con vinos neuquinos, ofreciendo a los invitados una experiencia que reflejó el potencial productivo y el valor agregado de los alimentos elaborados en Neuquén.

La presentación de Invierta Neuquén formó parte de la agenda de actividades que la provincia desarrolla en la Expo Rural de Palermo. Bajo el lema “Esto también es Neuquén”, la Provincia exhibe su diversidad productiva, turística, cultural e industrial ante miles de visitantes de todo el país.





