El gobierno de la provincia de Neuquén presentó este miércoles en la sede de la Unión Industrial Argentina el programa “Invierta en Neuquén”, una herramienta orientada a promover nuevas inversiones privadas, potenciar el desarrollo industrial y consolidar el crecimiento económico de la provincia. La actividad fue encabezada por autoridades provinciales, representantes de la Agencia de Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADINEU) y referentes del sector empresarial e industrial del país.
Durante el encuentro se expusieron los principales lineamientos del régimen de promoción, que busca atraer capitales y generar condiciones favorables para empresas interesadas en radicarse o ampliar sus actividades en Neuquén. La iniciativa contempla beneficios fiscales, financiamiento, acceso a inmuebles provinciales, asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo de proyectos estratégicos.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el programa apunta a diversificar la matriz económica neuquina y acompañar el crecimiento que atraviesa la provincia a partir del desarrollo energético, especialmente vinculado a Vaca Muerta. En ese sentido, señalaron que el objetivo es transformar ese impulso en nuevas oportunidades para otros sectores productivos, industriales, tecnológicos y de servicios.
Las autoridades explicaron además que “Invierta en Neuquén” ofrece herramientas para facilitar procesos de exportación, certificaciones de calidad, asistencia para la innovación y garantías financieras, con el propósito de fortalecer la competitividad de las empresas locales y captar inversiones nacionales e internacionales.
La presentación ante la UIA formó parte de una agenda de promoción institucional impulsada por la provincia para posicionar a Neuquén como uno de los principales polos de desarrollo del país. Empresarios y representantes industriales participaron de la jornada, donde también se analizaron oportunidades vinculadas a infraestructura, energía, logística y cadenas de valor asociadas al crecimiento económico regional.
Desde Neuquén participaron del encuentro el presidente de ADINEU e integrante de la Junta de Autoridades de la UIA, Roberto Enríquez; la gerente de ADINEU, Lía Ghelfi; el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud; el subsecretario de Industria, Juan Manuel Morales; y el socio técnico tributario de la UIA, Carlos Soto. También participaron representantes de ADINEU y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.
ADINEU remarcó que la provincia busca consolidar un modelo de crecimiento sostenido basado en la articulación entre el sector público y privado, promoviendo inversiones que generen empleo, agregado de valor y expansión de la actividad económica en distintas regiones neuquinas.