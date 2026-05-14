El gobierno de la provincia de Neuquén presentó este miércoles en la sede de la Unión Industrial Argentina el programa “Invierta en Neuquén”, una herramienta orientada a promover nuevas inversiones privadas, potenciar el desarrollo industrial y consolidar el crecimiento económico de la provincia. La actividad fue encabezada por autoridades provinciales, representantes de la Agencia de Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADINEU) y referentes del sector empresarial e industrial del país.

Autoridades neuquinas expusieron los beneficios del régimen “Invierta en Neuquén” ante empresarios de la UIA.

Durante el encuentro se expusieron los principales lineamientos del régimen de promoción, que busca atraer capitales y generar condiciones favorables para empresas interesadas en radicarse o ampliar sus actividades en Neuquén. La iniciativa contempla beneficios fiscales, financiamiento, acceso a inmuebles provinciales, asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo de proyectos estratégicos.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el programa apunta a diversificar la matriz económica neuquina y acompañar el crecimiento que atraviesa la provincia a partir del desarrollo energético, especialmente vinculado a Vaca Muerta. En ese sentido, señalaron que el objetivo es transformar ese impulso en nuevas oportunidades para otros sectores productivos, industriales, tecnológicos y de servicios.

“Invierta en Neuquén” apunta a consolidar a la provincia como un polo de desarrollo nacional.

Las autoridades explicaron además que “Invierta en Neuquén” ofrece herramientas para facilitar procesos de exportación, certificaciones de calidad, asistencia para la innovación y garantías financieras, con el propósito de fortalecer la competitividad de las empresas locales y captar inversiones nacionales e internacionales.

La presentación ante la UIA formó parte de una agenda de promoción institucional impulsada por la provincia para posicionar a Neuquén como uno de los principales polos de desarrollo del país. Empresarios y representantes industriales participaron de la jornada, donde también se analizaron oportunidades vinculadas a infraestructura, energía, logística y cadenas de valor asociadas al crecimiento económico regional.

Desde Neuquén participaron del encuentro el presidente de ADINEU e integrante de la Junta de Autoridades de la UIA, Roberto Enríquez; la gerente de ADINEU, Lía Ghelfi; el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud; el subsecretario de Industria, Juan Manuel Morales; y el socio técnico tributario de la UIA, Carlos Soto. También participaron representantes de ADINEU y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Durante la jornada se analizaron oportunidades vinculadas a energía, industria y cadenas de valor.

ADINEU remarcó que la provincia busca consolidar un modelo de crecimiento sostenido basado en la articulación entre el sector público y privado, promoviendo inversiones que generen empleo, agregado de valor y expansión de la actividad económica en distintas regiones neuquinas.