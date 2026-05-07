El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó este jueves la implementación de colectivos eléctricos para recorrer puntos turísticos de la ciudad. Se define como un servicio alternativo de transporte público de pasajeros mediante la incorporación de ocho unidades eléctricas.

Este servicio, se destaca por sus ventajas en términos de eficiencia energética y menor impacto ambiental. El recorrido se adaptará articulando los principales puntos de interés turístico de la ciudad tales como el Polo Tecnológico, el Parque Norte, Plaza de las Banderas, Parque Central, Isla 132, Centro de Convenciones Domuyo, Paseo de la Costa, Ribera del Río Limay, Península Hiroki y los balnearios de la ciudad (Brun de Duclot, Sandra Canale y Gustavo Fahler).

La propuesta fue impulsada por el Órgano Ejecutivo Municipal, a través de la Subsecretaría de Transporte, y obtuvo ocho firmas dentro de la comisión presidida por el concejal Atilio Sguazzini. Durante esta jornada fue aprobado sobre tablas.

Con esta implementación, que apuesta a la movilidad sustentable, Neuquén se convierte en una de las ciudades patagónicas con mayor incorporación de unidades eléctricas destinadas a recorridos turísticos urbanos.

Además se espera que esta iniciativa genere nuevos circuitos de conectividad entre espacios recreativos y barrios o zonas alejadas, ofreciendo mayor integración tanto para vecinos como para turistas.

La presentación de los coles y nuevas unidades 0km

Según había indicado el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, previo a esta aprobación, las unidades contarán con validador para el boleto estudiantil gratuito y el sistema de pago nacional SUBE. El costo del pasaje sería el mismo que en las demás unidades.

En cuanto a sus características, detalló que se trata de unidades más pequeñas, con capacidad para 20 personas: 10 sentadas y 10 de pie. También explicó que los cargadores estarán ubicados en las bases operativas y que la autonomía alcanza los 200 kilómetros diarios, a una velocidad promedio de 45 kilómetros por hora.

Por otro lado, recientemente se sumaron 36 nuevas unidades 0Km como parte de la expansión de la flota, con el objetivo de mejorar las frecuencias, ampliar recorridos y fortalecer el servicio en toda la ciudad.