Un prestigioso medio de comunicación de Alemania ponderó la investigación que hace la provincia del Neuquén sobre el hantavirus, el peligroso virus transmitido por un tipo de ratón que en los últimos días se cobró la vida de pasajeros a bordo del crucero MV Hondius, en un viaje que partió desde Ushuaia (Tierra del Fuego) en una expedición por el Atlántico.

Se trata del diario DW, que entrevistó a la titular del Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN), Luciana Piudo en el marco de las muertes provocadas por el hantavirus.

El artículo lleva el nombre de “Hantavirus, lo que el mundo puede aprender de la Patagonia” y tiene la firma de la periodista Victoria Dannemann.

“La cepa Andes Sur que circula en Patagonia tiene una letalidad de 40%. Es bastante alta, a diferencia de otros hantavirus que circulan en otras partes del mundo, pero los casos por año son bajos”, sostuvo la profesional desde Neuquén en la entrevista.

“La titular de Dirección de Ecosistemas Terrestres del Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN), en Argentina, explicó que “es un virus endémico, presente en la región de manera constante. Es agresivo, una vez que una persona se enferma tiene una alta tasa de mortalidad, pero no es tan frecuente que haya casos en personas”.

Piudo señaló que “el virus Andes es el único descrito que, además de ser contraído de un roedor, lo puede transmitir esa persona infectada a otra persona, pero no es en todos los casos. Es algo bastante infrecuente. No hay tantos casos documentados de contagio persona a persona. Y estos, como el que se dio en el crucero, es el tercero que se reporta desde que se conoce este hantavirus. El primero está descrito en El Bolsón, después en Epuyén y finalmente este, pero no se da siempre”.

“La probabilidad de que se propague por toda Europa es bajísima, por las características que tiene este virus”, señaló Piudo.

“Primero se necesita un roedor infectado y después para el contagio de una persona a otra se requiere un contacto bastante estrecho y prolongado. No es de la misma manera que se contagia una gripe o un coronavirus en una fila de supermercado o en un lugar común. Y finalmente, es fácilmente confinable en el caso de la persona que está enferma”, concluye.

El mensaje de Rolando Figueroa

A través de su cuenta de X, el gobernador de Neuquén manifestó: “Después de más de 20 años de trabajo sostenido, el conocimiento desarrollado por el CEAN sobre hantavirus y monitoreo de roedores silvestres fue destacado por el portal alemán DW, una de las publicaciones de habla hispana más importantes del mundo”.



