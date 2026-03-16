“Por primera vez, decimos que si a Neuquén le va bien, a Argentina le va a ir bien”: Figueroa inauguró el Instituto Vaca Muerta

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa encabezó este lunes el acto de inauguración del Instituto Vaca Muerta, un centro de formación que dará cursos gratuitos sobre tareas vinculadas al desarrollo de los hidrocarburos en la región.



Del evento participaron el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck; el presidente de YPF, Horacio Marín, la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello; el intendente de la Capital, Mariano Gaido; y el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de la región, Marcelo Rucci.



Figueroa agradeció a todos los actores involucrados y a los presentes, planteó que es un “hito histórico”, que apuestan “a que tenga una mirada federal” y cruzó a quienes entienden que “Neuquén crece solo porque está Vaca Muerta”. Allí, ejemplificó que hay otras rocas en el país pero que no alcanza solo con eso: “La roca es una condición necesaria pero no es una condición suficiente”.



“Necesitamos de ustedes tres puntos fundamentales: educación, que se tradujo en becas para nuestros jóvenes, tenemos más de 20.000 beneficiarios”, dijo y agregó que “el segundo es formación para nuestros trabajadores, porque, '¿de qué sirve abrir la puerta sin preparar a nuestra gente?'”.



Como tercera pata planteó a la infraestructura: “La gente ve un faro en Neuquén y se viene a vivir. Hubo 21000 cambios de domicilios a la provincia el año pasado”, mencionó. En este sentido, recordó las millonarias inversiones para mejorar las rutas, los hospitales, las escuelas: “Cómo lo haríamos si no es trabajando con mucho enfoque en que los recursos se vayan a infraestructura”, se preguntó.



Por último, marcó como ejemplo la suerte de ombliguismo que existe desde Buenos Aires, más precisamente desde el Obelisco: “Quédense tranquilos que si a Argentina le va bien, alguito les va a llegar a Neuquén”, propuso sobre la mirada porteña hacia la región. Y contrapuso: “Por primera vez en la historia, decimos que si a Neuquén le va bien, a la Argentina le va a ir bien”.

Alberto Weretilneck: “Solo tiene sentido si es trabajando en conjunto”

A su turno, el gobernador de Río Negro planteó que esto “para nosotros es un antes y un después. Es un Río Negro del este, el hub exportador más grande de América Latina”. En esa línea, indicó que hacer esto realidad “solo tiene sentido si es trabajando en conjunto"; y destacó "la visión de un líder que dio la oportunidad”, en relación a Horacio Marín: “Sin su acompañamiento hubiese sido una lucha muy difícil”, reconoció.



Horacio Marín: “Es un sueño hecho realidad”

En la apertura oficial del Instituto Vaca Muerta, Marín aseguró que “es un sueño hecho realidad” y que “no hay crecimiento si nosotros no trabajamos en darle oportunidades a todas las personas”. Además, agregó que “es el segundo proyecto colaborativo entre toda la industria, e invertimos entre los privados. Se terminó lo de que el Estado bobo invierta por nosotros, y se terminó porque lo hicimos entre todos”, aseguró.



Mariano Gaido: “Es un hecho histórico, no solo para la industria, sino para toda la ciudad”

Gaido definió que “es un momento histórico no solo para la industria sino para la ciudad”. Además de agradecer a las operadoras asociadas y Fundación YPF en particular, recordó: “Esto nació en pandemia, allí tomamos la decisión de construir este edificio con fondos de los neuquinos y del municipio. Teníamos que incorporarle el contenido y ahí es cuando aparece el coraje de Horacio y el trabajo de todas las operadoras”.

