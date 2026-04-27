Vaca Muerta proyecta este año alcanzar un récord de US$12.000 millones en inversiones

Se realizó en Neuquén la quinta edición de Conectando Vaca Muerta, un encuentro empresarial que vincula a los principales actores de la industria energética y su cadena de valor en un entorno diseñado para generar oportunidades reales de negocio.

Del evento participaron el director provincial de Economía de Hidrocarburos, Mauricio Ferraris; y secretario de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén, Daniel González, quienes disertaron en el panel Coyuntura y Perspectivas de la Industria.

Durante su exposición Ferraris afirmó: “Estamos parados arriba de Vaca Muerta. Hoy Neuquén produce el 70% del petróleo de Argentina y el 70% del gas. Hace una década la Provincia producía solamente el 22% de petróleo. Y el 95% de ese gas es no convencional”.

Explicó que la Ley de Bases planteó “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos”, marcando un cambio de paradigma con foco en los mercados externos. En ese sentido, indicó que “el petróleo permite pensar en exportación de manera relativamente fácil, pero se requiere infraestructura”. Sobre el gas, agregó que “requiere otras infraestructuras, como plantas de GNL”.

Ferraris anticipó que “este año vamos a alcanzar un récord de inversiones de 12.000 millones de dólares en la Provincia”.

En relación con las oportunidades, mencionó el desarrollo de gas seco para GNL y proyectos con líquidos asociados que permiten exportar también butano y propano.

A su vez, remarcó la necesidad de pensar todo el ciclo de vida. “Todos estos pozos que se están haciendo se van a tener que abandonar, y ese es un tema que se debe abordar desde ahora”, subrayó durante el encuentro que se realizó hace unos pocos días.

En lo regional, sostuvo que “hay que pensar en Rincón de los Sauces como una gran oportunidad”. También mencionó a Plaza Huincul y Cutral Co, ciudades emblemáticas de la actividad hidrocarburífera, que siguen siendo relevantes por los proyectos vinculados al gas con líquidos asociados.

Respecto al contexto, los participantes coincidieron en que “la actividad petrolera va acompañada de saltos que tienen que ver con las coyunturas”. En ese sentido, Ferraris destacó que hoy “se está exportando el 40% del petróleo neuquino”, con un desarrollo que “ha sido continuo”.

No obstante, advirtió: “Lo que hoy marca el ritmo de Vaca Muerta es la capacidad de evacuación. Si no tenemos cómo sacar el gas, no vamos a poder hacer más pozos” porque “en verano sobra gas y hay pozos que se tienen que cerrar, mientras que en invierno todo el gas se produce”.