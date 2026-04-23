En un contexto donde el crecimiento de Vaca Muerta exige cada vez mayor calificación profesional, UFLO Universidad impulsa una iniciativa que busca reducir la brecha entre la formación académica y las demandas reales del sector energético. A través de su programa de Movilidad Académica Internacional, la institución llevará a estudiantes a Houston, Estados Unidos, para participar de la Offshore Technology Conference (OTC), el evento más relevante a nivel mundial en tecnología offshore.

La propuesta posiciona a UFLO como la primera universidad argentina en participar de la OTC con una comitiva integrada por docentes y estudiantes, en articulación con actores clave del ecosistema energético internacional. La experiencia no solo implica asistir a conferencias, sino también vincularse con empresas líderes, centros de investigación y universidades de referencia global.

Houston, considerado el principal hub energético del mundo, será el escenario donde los estudiantes podrán conocer de primera mano las tendencias que marcan el rumbo de la industria. En una provincia como Neuquén, donde el desarrollo de Vaca Muerta transforma la matriz productiva y genera miles de puestos de trabajo, el acceso a estos espacios resulta estratégico.

“Este tipo de experiencias permite entender cómo funciona el ecosistema energético global y qué lugar puede ocupar nuestra región en ese mapa”, explicó Nicolás Heredia, secretario de Vinculación de UFLO. La comitiva estará integrada por estudiantes de distintas disciplinas, entre ellas Ingeniería, Ambiente, Arquitectura, Psicología, Administración y Seguridad e Higiene, en una apuesta por la formación integral. Desde la universidad destacan que el desarrollo energético no solo requiere conocimientos técnicos, sino también una mirada social, ambiental y económica.

Durante su estadía, los participantes también visitarán instituciones como la University of Houston, Rice University y la Universidad de Texas en Austin, además de recorrer empresas del sector en el corredor industrial de Houston. La iniciativa da continuidad a un vínculo previo: en 2025, UFLO recibió a una delegación de estudiantes de esa ciudad, en un intercambio centrado en el desarrollo de Vaca Muerta.

Con esta apuesta, UFLO busca consolidarse como un actor clave en la formación de profesionales para una industria en expansión, promoviendo la internacionalización y el acceso a experiencias que potencien el talento local. La participación en la OTC no solo representa una instancia académica de alto nivel, sino también una estrategia para proyectar a Neuquén en el escenario global de la energía y formar a los profesionales que liderarán el desarrollo de la región en los próximos años