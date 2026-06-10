PRODE del Mundial en Prima Multimedios: sumate, jugá y ganá premios

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y en Prima Multimedios queremos que vivas cada partido con más emoción. Por eso, lanzamos oficialmente el PRODE MUNDIAL de Prima Multimedios, una propuesta gratuita para que pongas a prueba tus conocimientos futboleros y compitas con amigos, familiares y otros lectores.

Participar es muy simple: solo tenés que ingresar a https://www.mejorinformado.com/prode/ registrarte y comenzar a pronosticar los resultados de los partidos.

Además de seguir de cerca cada encuentro de la Copa del Mundo, los participantes tendrán la posibilidad de competir por importantes premios: un Smart TV de 55 pulgadas para el Primer Puesto y un Smartphone para Segundo y Tercer Puesto.

La invitación está abierta para todos los fanáticos del fútbol que quieran demostrar cuánto saben del deporte más popular del planeta y sumar emoción a cada fecha del torneo.

Desde Prima Multimedios te invitamos a inscribirte cuanto antes y también a compartir el enlace con familiares, amigos y compañeros de trabajo para armar tu propia competencia y descubrir quién es el verdadero experto del Mundial.

Ingresá ahora, anotate y empezá a jugar en el PRODE MUNDIAL de Prima Multimedios.

Si querés ver el Reglamento del PRODE MUNDIAL de Prima Multimedios ingresá aquí: www.mejorinformado.com/prode/reglamento