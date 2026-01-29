¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 29 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Héroe sin capa

Dionisio, el tío que salvó la vida de su sobrina Justina con un trasplante de hígado

El hombre de Villa Regina le donó parte de su hígado a su sobrina para salvarle la vida, después de que la pequeña fuera diagnosticada con una enfermedad hepática grave.

Por Redacción

Jueves, 29 de enero de 2026 a las 15:24
PUBLICIDAD

La historia de Justina, una beba de 10 meses de Chimpay, conmueve por el vínculo de amor y solidaridad que existe entre ella y su tío Dionisio, de Vila Regina, quien le donó parte de su hígado y le regaló una segunda oportunidad de vida.

A tan solo dos meses de nacida, Justina fue diagnosticada con atresia de vías biliares, una enfermedad hepática rara que complicó gravemente su salud, requiriendo un trasplante de urgencia.

Después de una cirugía inicial que no dio resultados positivos, los médicos del Hospital Garrahan confirmaron que el trasplante era la única opción viable. Ante la imposibilidad de que los padres de Justina pudieran ser donantes compatibles, fue Dionisio, tío de la niña, quien decidió hacerse cargo del desafío.

A sus 41 años, Dionisio trabaja como cosechero en la localidad de Villa Regina, donde recorre a diario 8 kilómetros en bicicleta. Su vida activa y saludable resultó clave para que pudiera ser el donante ideal para su sobrina.

El trasplante se llevó a cabo en Buenos Aires, en el Hospital Argerich para Dionisio y en el Hospital Garrahan para Justina, donde ambos recibieron atención médica de alta complejidad. Afortunadamente, la cirugía fue un éxito y, aunque aún se encuentran en proceso de recuperación, tanto Justina como su tío avanzan favorablemente en su recuperación. "Es más que su tío: es el héroe que le dio la oportunidad de vivir", expresó emocionada Catherina, mamá de la pequeña, al sitio de noticias ANRoca.

A pesar del éxito del trasplante, la familia enfrenta nuevos desafíos. Justina, al ser inmunosuprimida, requerirá cuidados especiales y extremos, lo que llevó a sus padres a comenzar una campaña de solidaridad para refaccionar su vivienda en Chimpay. Para recaudar fondos, están organizando rifas, apelando a la generosidad de la comunidad para poder brindarle a la niña el hogar seguro y adecuado que necesita para su recuperación.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD