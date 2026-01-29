La historia de Justina, una beba de 10 meses de Chimpay, conmueve por el vínculo de amor y solidaridad que existe entre ella y su tío Dionisio, de Vila Regina, quien le donó parte de su hígado y le regaló una segunda oportunidad de vida.

A tan solo dos meses de nacida, Justina fue diagnosticada con atresia de vías biliares, una enfermedad hepática rara que complicó gravemente su salud, requiriendo un trasplante de urgencia.

Después de una cirugía inicial que no dio resultados positivos, los médicos del Hospital Garrahan confirmaron que el trasplante era la única opción viable. Ante la imposibilidad de que los padres de Justina pudieran ser donantes compatibles, fue Dionisio, tío de la niña, quien decidió hacerse cargo del desafío.

A sus 41 años, Dionisio trabaja como cosechero en la localidad de Villa Regina, donde recorre a diario 8 kilómetros en bicicleta. Su vida activa y saludable resultó clave para que pudiera ser el donante ideal para su sobrina.

El trasplante se llevó a cabo en Buenos Aires, en el Hospital Argerich para Dionisio y en el Hospital Garrahan para Justina, donde ambos recibieron atención médica de alta complejidad. Afortunadamente, la cirugía fue un éxito y, aunque aún se encuentran en proceso de recuperación, tanto Justina como su tío avanzan favorablemente en su recuperación. "Es más que su tío: es el héroe que le dio la oportunidad de vivir", expresó emocionada Catherina, mamá de la pequeña, al sitio de noticias ANRoca.

A pesar del éxito del trasplante, la familia enfrenta nuevos desafíos. Justina, al ser inmunosuprimida, requerirá cuidados especiales y extremos, lo que llevó a sus padres a comenzar una campaña de solidaridad para refaccionar su vivienda en Chimpay. Para recaudar fondos, están organizando rifas, apelando a la generosidad de la comunidad para poder brindarle a la niña el hogar seguro y adecuado que necesita para su recuperación.