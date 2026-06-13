Profundo dolor por la muerte del periodista y docente Flavio Ramírez

El periodismo neuquino y de toda la región despidió con profundo pesar a Flavio Luis Ramírez, quien falleció este viernes a los 56 años luego de una larga lucha contra una enfermedad. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con la comunicación, la defensa de los derechos laborales y la formación de nuevas generaciones de periodistas.

Ramírez desarrolló una extensa carrera en importantes medios de comunicación de la región y tuvo un rol destacado dentro del Sindicato de Prensa de Neuquén, donde se desempeñó como secretario general en tres oportunidades y también integró la conducción nacional de la Federación de trabajadores de prensa. Además, fue docente de la carrera de Periodismo del Instituto Séneca, espacio en el que compartió su experiencia y su vocación por el oficio.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como un colega comprometido, siempre dispuesto a defender la profesión periodística y las condiciones laborales de sus compañeros. Su preocupación por mejorar la calidad del trabajo de prensa y fortalecer el derecho de la sociedad a estar informada fue una constante a lo largo de su vida.

La noticia de su fallecimiento generó una profunda conmoción en las redes sociales y en distintos ámbitos vinculados al periodismo. Desde el Sindicato de Prensa de Neuquén lo despidieron con un emotivo mensaje: “¡Gracias Flavio por tus días de pelea y compromiso, por la alegría de la lucha tras las pancartas y por estar en los momentos incómodos pero necesarios, encabezando las peleas propias y las de otros trabajadores en busca de salarios dignos y mejores días para el periodismo”.

Asimismo, destacaron que Ramírez “se fue peleando hasta el final”, recordando su participación en los debates sobre la reforma laboral, el nuevo Estatuto de Prensa, la renovación de la Federación de Prensa y la inclusión de la Zona Patagónica para los trabajadores del sector en el Alto Valle.

También expresaron su acompañamiento a su familia, a sus compañeros de militancia gremial y especialmente a su compañera de vida Romina Vega, secretaria general del Sindicato de Prensa de Neuquén. “Vamos a extrañarte Flavio”, concluyó el mensaje de despedida de quienes compartieron con él años de trabajo, lucha y compromiso por el periodismo.