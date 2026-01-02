Netflix apuesta fuerte al género documental con el estreno de Cover-Up: Un periodista en las trincheras, una producción dirigida por Laura Poitras y Mark Obenhaus que pone en el centro de la escena al periodismo de investigación y su rol clave frente a los intentos de encubrimiento del poder político y militar.

El documental se adentra en la trayectoria de Seymour Hersh, uno de los periodistas más influyentes del siglo XX, responsable de investigaciones que sacudieron a Estados Unidos y al mundo. Ganador del Premio Pulitzer, Hersh fue quien expuso la Masacre de My Lai durante la Guerra de Vietnam, así como los abusos y torturas en la prisión de Abu Ghraib durante la invasión a Irak.

Según la sinopsis oficial de Netflix, la producción “sigue la carrera del legendario periodista Seymour Hersh, que investigó y reveló operaciones encubiertas desde Vietnam hasta Irak”. A través de notas personales, documentos de archivo y testimonios exclusivos, el film muestra cómo el periodista enfrentó durante décadas a poderosos aparatos gubernamentales que intentaron silenciar la verdad.

El documental se puede ver en Netflix.

El documental no solo reconstruye investigaciones históricas, sino que también propone una reflexión profunda sobre la fragilidad de la libertad de expresión en democracias atravesadas por intereses políticos, militares y económicos. La cámara acompaña a Hersh en su obsesión por confirmar datos, proteger fuentes y sostener sus denuncias aun bajo presión.

La figura del periodista aparece retratada de manera íntima y directa. A sus 88 años, Hersh aceptó ser filmado tras décadas de rechazar propuestas similares, lo que le da al documental un valor excepcional. Su carrera incluye trabajos en United Press International, Associated Press, The New York Times y The New Yorker, además de investigaciones sobre espionaje interno de la CIA, complots internacionales y programas secretos como MK-ULTRA.

Un periodista en las trincheras se presenta así como una oda al periodismo de denuncia, una crónica sobre la persistencia de quienes investigan incluso cuando el poder intenta ocultar, desacreditar o intimidar. Un estreno que interpela al espectador y vuelve a poner en debate el rol de la prensa en tiempos de desinformación.

El documental promete convertirse en una de las producciones más relevantes del año para quienes creen en el valor de la verdad y el periodismo independiente.