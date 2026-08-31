Durante un encuentro realizado por el Gobierno Provincial para brindar asistencia técnica y capacitación a productores, principalmente de frutos secos, una especialista en bioclimatología agrícola advirtió sobre la llegada tardía de lluvia, heladas y granizo en los próximos meses en Neuquén. Los fenómenos se estirarían hasta noviembre.

La iniciativa, a través del Centro PyME-ADENEU -organismo dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria-, realizó la jornada sobre “Prospectivas agroclimáticas 2026-2027”, a cargo de la especialista en bioclimatología agrícola, Ing. Agr. MSc. Andrea Rodríguez.

En el encuentro se evaluaron los efectos de la variabilidad climática sobre la fruticultura local y las medidas de manejo necesarias para mitigar riesgos en los valles irrigados.

Precipitaciones extraordinarias y pronóstico de inestabilidad

Rodríguez detalló que la región atraviesa un ciclo marcado por la inestabilidad que se extenderá durante los próximos meses. “Con certeza, hasta la primera quincena de noviembre vamos a continuar con condiciones de inestabilidad y proyecciones de precipitaciones por encima de lo normal para nuestra zona”, indicó.

Como antecedente directo destacó lo ocurrido durante julio, calificado como un evento extremo derivado del calentamiento global: en los valles irrigados se acumularon entre 72 y 78 milímetros, cuando el promedio histórico rondaba entre 30 y 40 milímetros, superando ampliamente los registros máximos de los últimos 50 años.

Alerta por heladas tardías

Respecto a las bajas temperaturas, la especialista remarcó que, si bien ingresará aire frío en septiembre y octubre, la etapa de mayor criticidad se proyecta para fines de octubre y principios de noviembre.

“En ese momento el fruto ya está cuajado o en pleno crecimiento, por lo que la tolerancia del cultivo es mínima. No hace falta tener veinte heladas: con un solo evento que no se pueda defender o para el que no se cuente con los recursos de control activo, se puede perder la producción de todo un año”, advirtió Rodríguez.

Tendencias de 50 años y monitoreo predial

A partir del análisis de series históricas de cinco décadas en la región, la especialista identificó dos patrones contundentes: el incremento sostenido de las temperaturas máximas (con olas de calor más intensas) y el aumento en la frecuencia de tormentas de granizo entre octubre y marzo.

Ante la incorporación de nuevas variedades o cultivos en expansión (como frutos secos), subrayó la importancia de realizar estudios agroclimáticos previos para evaluar requerimientos de frío y riesgos de floración anticipada frente al cambio climático.

Las estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional

Por otro lado, el SMN anuncia que el panorama para la primavera en Argentina indica que el noreste argentino y la región de Cuyo registrarán precipitaciones superiores a las normales para la época. En la región central y Patagonia, las lluvias podrían ser normales o superiores a las normales, mientras que en el noroeste argentino y el suroeste patagónico se esperan precipitaciones normales o inferiores a las normales.

En cuanto a temperaturas, para septiembre se espera que en el norte argentino se podrían registrar, en promedio, valores normales o superiores a los normales para este período En Cuyo, la región central y gran parte de Patagonia, en cambio, se esperan temperaturas inferiores a las normales para la época.

Estos pronósticos rigen para los próximos tres meses del año, desde septiembre hasta fines de noviembre.