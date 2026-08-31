El Cerro Batea Mahuida extenderá su temporada de nieve al menos hasta fines de septiembre, debido a las excelentes condiciones que presenta actualmente la montaña. Las últimas nevadas favorecieron la acumulación y permitieron sostener la actividad invernal por más tiempo en Villa Pehuenia.

En los sectores más altos del Cerro Batea Mahuida la acumulación de nieve se acerca a los dos metros.

El centro de esquí cuenta con más de un metro de nieve compactada en la base, mientras que en los sectores de mayor altura la acumulación alcanza casi dos metros. El escenario genera condiciones favorables para mantener las pistas habilitadas y continuar con las propuestas de esquí y snowboard durante septiembre.

La extensión de la temporada representa además una oportunidad para residentes y turistas que visiten Villa Pehuenia y Moquehue, dos destinos que mantienen una importante actividad turística durante el invierno. La presencia de nieve permitirá prolongar la oferta de actividades vinculadas a la montaña durante las próximas semanas.

Las condiciones de la montaña permitirán mantener las actividades invernales durante septiembre.

De esta manera, Batea Mahuida se suma a los centros invernales de la cordillera neuquina que aprovechan la importante acumulación de nieve para extender la temporada y mantener vigente la propuesta turística durante septiembre.