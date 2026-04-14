El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el martes 14 de abril en Neuquén prevé una jornada con condiciones variables: viento moderado a fuerte en gran parte del territorio, ráfagas que pueden alcanzar los 59 km/h y lluvias en zonas cordilleranas, especialmente durante la mañana y la tarde.

Cómo estará el clima en Neuquén capital

En Neuquén, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 11 grados. Durante la mañana y la tarde predominará el cielo mayormente nublado, con una máxima estimada en 25 grados. El viento será protagonista: soplará del oeste entre 13 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con 19 grados y viento del sudoeste.

Inestabilidad en Zapala

La localidad registrará lluvias aisladas durante la madrugada y chaparrones en la mañana, con temperaturas entre 10 y 20 grados. El viento irá en aumento durante la tarde, con intensidades de hasta 41 km/h y ráfagas cercanas a los 59 km/h.

Precipitaciones intensas en San Martín de los Andes

En la región cordillerana se espera el escenario más inestable. Habrá lluvias aisladas desde la madrugada y precipitaciones fuertes en la mañana, con continuidad durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados, con viento del oeste y ráfagas de hasta 59 km/h.

Condiciones en Chos Malal

En Chos Malal, el día se presentará mayormente nublado, sin lluvias previstas. Las temperaturas irán de los 9 a los 20 grados. El viento será moderado del oeste y noroeste, con algunas ráfagas durante la tarde.