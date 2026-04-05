El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer cómo estará el tiempo para este domingo 5 de abril en todo el territorio argentino. En la provincia de Neuquén será una jornada de otoño, aunque con bastante frío. Probabilidad de lluvias, algo de viento con ráfagas en en algunos rincones y chaparrones son los protagonistas en este domingo de Pascua.

Para Neuquén capital

El tiempo indica al comienzo del día, por la mañana una temperatura que no superará los 12°, con viento del sector Norte entre los 23 y 31 kilómetros por hora, con algunas ráfagas que perdurarán hasta la tarde, entre los 42 y 50 km/h.

Por la tarde, la máxima prevista es de 16° en la capital neuquina, se mantiene la presencia de viento del sector Norte, aunque desde el organismo se prevé una probabilidad de lluvia y tormentas aisladas´. Cerramos el día con una baja de la temperatura, llegando a los 11° con cielo mayormente nublado.

Para Zapala

En Zapala, se espera un comienzo del día con una temperatura que no supera los 8°. Con cielo mayormente nublado, hay probabilidad de lluvia y chaparrones por la tarde. La máxima será de 14° y el viento varía de sector Norte a Este con ráfagas mayormente por la mañana alcanzando los 50km/h.

Para San Martín de los Andes

En la zona sur de la provincia, el tiempo se presenta con similares características; con una mañana fría y nublada, con 5° por la madrugada, llegando a los 7°, la localidad de San Martín de los Andes tendrá una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas aisladas por la tarde, con viento del sector Norte y el final de jornada se esperan chaparrones, disminuyendo la temperatura a los 8°.

Para Chos Malal

En la zona norte de la provincia, la localidad de Chos Malal tendrá un domingo de Pascua fresco durante toda la mañana y hasta el mediodía, la temperatura máxima estará entre los 8 y los 10°. Por la tarde, con cielo algo nublado, el pronóstico indica una máxima de 14° mientras que se esperan chaparrones que se extiendan hasta la noche.