El pronóstico del tiempo para este sábado 23 de mayo en la provincia de Neuquén muestra un escenario típico de otoño avanzado: mañanas frías, aumento de nubosidad y viento moderado en distintos sectores del territorio provincial. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan fenómenos intensos, aunque en zonas cordilleranas podrían registrarse períodos de inestabilidad aislada.

Cómo estará el tiempo en Neuquén capital

En la ciudad de Neuquén se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas que rondarán entre los 0 y los 19 grados. El viento soplará del sector noreste con intensidad moderada y ráfagas que podrían acercarse a los 45 km/h hacia la noche. El tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada.

El pronóstico para Zapala

En Zapala el sábado comenzará con temperaturas bajas y cielo parcialmente nublado. Con el correr de las horas aumentará la nubosidad, aunque sin probabilidad significativa de precipitaciones. La máxima rondará los 10 grados y habrá viento moderado del oeste durante la tarde.

Mayormente nublado en Chos Malal

Para Chos Malal y el Norte neuquino, el SMN prevé una jornada fresca pero relativamente estable. El cielo estará entre parcialmente nublado y mayormente cubierto hacia la noche, con máximas cercanas a los 15 grados y mínimas bajas durante la mañana. También podrían registrarse ráfagas moderadas en sectores abiertos del norte neuquino.

Frío y nubosidad en San Martín de los Andes

En San Martín de los Andes continuará el ambiente frío típico de cordillera. El sábado tendrá cielo parcialmente nublado, temperaturas que oscilarán entre los -2 y 8 grados y viento leve. No se descartan períodos de mayor nubosidad hacia la noche, aunque sin lluvias importantes previstas para la jornada.

Villa La Angostura tendrá una jornada fría y húmeda

En Villa La Angostura se espera un sábado con abundante nubosidad y temperaturas bajas durante gran parte del día. El ambiente continuará húmedo y frío, con máximas que apenas superarían los 8 grados. Las condiciones se mantendrán estables, aunque con presencia de nubosidad persistente en la región cordillerana.

De acuerdo al pronóstico extendido, el fin de semana seguirá con condiciones otoñales en Neuquén, presencia de aire húmedo y algunas variaciones de nubosidad, especialmente en cordillera. El viento continuará presente en distintos sectores de la provincia, aunque sin alertas meteorológicas vigentes para este sábado.