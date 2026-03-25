El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este miércoles 25 de marzo la provincia de Neuquén tendrá condiciones estables, con cielo entre despejado y parcialmente nublado, amplitud térmica marcada y presencia de viento moderado a fuerte, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 59 km/h en sectores cordilleranos.

Cómo estará el clima en Neuquén capital

En Neuquén, la jornada comenzará con cielo despejado y una temperatura de 8°, con viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h durante la madrugada. Por la mañana se espera cielo ligeramente nublado, mientras que hacia la tarde la temperatura ascenderá a 19° con condiciones algo nubladas. Durante la noche, el cielo continuará parcialmente cubierto con una temperatura cercana a 16° y viento leve del noroeste.

Pronóstico para el interior de la provincia

En Zapala se prevé una de las mayores amplitudes térmicas del día, con mínima de 2° durante la madrugada y una máxima que alcanzará los 20° por la tarde. El viento será protagonista, con velocidades de hasta 31 km/h y ráfagas de 50 km/h en distintos momentos de la jornada.

En San Martín de los Andes, el día estará marcado por nubosidad variable y temperaturas más bajas, entre 2° y 15°. Las ráfagas podrían llegar a 59 km/h durante la mañana, con predominio de viento del oeste en toda la jornada.

Por su parte, en Chos Malal se espera una jornada más estable, con cielo mayormente despejado y temperaturas entre 4° y 21°. El viento será leve durante gran parte del día, con intensidades de entre 0 y 12 km/h.