Conciliación obligatoria por diez días

El conflicto entre el Ministerio de Salud, el Hospital Centenario “Dr. Natalio Burd” y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ingresó este miércoles en una nueva instancia: desde las 10 de la mañana rige la conciliación obligatoria por diez días hábiles.

La medida busca encauzar la negociación y se suma a las explicaciones brindadas por la cartera sanitaria sobre los distintos puntos que forman parte del reclamo.

Uno de ellos está relacionado con la liquidación de haberes de junio de 2026. Desde Salud precisaron que se aplicaron descuentos a 46 personas por inasistencias e incidencias vinculadas con licencias médicas no justificadas, ya sea por exceso de días reglamentarios o por falta de certificado.

Pero el Ministerio también detectó una situación diferente vinculada con planillas de noviembre de 2025.

Detectaron un error y ordenaron devolver el dinero

Según informó Salud, durante un relevamiento se comprobó que había un error administrativo de origen en esas planillas.

Al verificar la situación, se constató que los agentes involucrados habían cumplido su jornada laboral o se encontraban haciendo uso de licencias válidas. Por ese motivo, la situación fue corregida mediante la norma correspondiente y se dispuso el reintegro de las sumas descontadas indebidamente.

La aclaración permite diferenciar los descuentos aplicados por situaciones de inasistencia o licencias no justificadas de aquellos que se produjeron por un error administrativo que posteriormente fue detectado y subsanado.

Salud acompaña el reclamo por los semáforos

Otro de los puntos planteados durante la protesta está relacionado con la seguridad vial y el pedido de instalación de semáforos sobre la Ruta 7, a la altura de la estación de servicio Puma.

En este caso, el Ministerio de Salud dejó expresamente planteada su posición: acompaña las iniciativas destinadas a reforzar la seguridad vial y proteger a la comunidad.

La cartera sanitaria recordó que la prevención de siniestros viales forma parte de las 15 líneas de cuidado priorizadas por el Plan Provincial de Salud.

De esta manera, el pedido de mayores medidas de seguridad en ese sector de Centenario se encuentra alineado con una de las prioridades establecidas dentro de la planificación sanitaria provincial.

Un nuevo centro de salud para Vista Alegre

Mientras el conflicto laboral transita la instancia de conciliación, Salud también puso sobre la mesa una obra que apunta a modificar la atención sanitaria de toda la zona.

En Vista Alegre se construirá un nuevo y moderno centro de salud, pensado para mejorar la atención y reducir los traslados de pacientes hacia el Hospital Centenario.

El establecimiento beneficiará a vecinos de Vista Alegre Sur, Vista Alegre Norte y Costa de Reyes y contará con guardia médica las 24 horas, nueve consultorios equipados, farmacia, laboratorio y sala de rayos X.

Además, tendrá atención en Salud Mental, Odontología, Ginecología y Clínica Médica.

La obra permitirá ampliar la capacidad de atención en el área y acercar servicios sanitarios a las comunidades que actualmente dependen en mayor medida del hospital de Centenario.