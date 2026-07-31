El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmó este viernes los acuerdos salariales con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), representadas por los secretarios generales Carlos Quintriqueo y Luis Querci. La firma se concretó en la Casa de Gobierno y fija las pautas paritarias para el período comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027.

El entendimiento contempla la continuidad de la actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC), sumas fijas de carácter no remunerativo por $890.000 abonadas en dos cuotas, un piso salarial garantizado de $1.560.000 de bolsillo a partir de agosto de 2026 e incrementos adicionados sobre el IPC. El acuerdo alcanza a la administración pública central, comisiones de fomento, municipios sin coparticipación, el sector pasivo provincial y la Policía del Neuquén.

Los puntos clave del acuerdo entre el Gobierno, ATE y UPCN

El esquema salarial contempla una actualización por IPC combinada que toma en partes iguales las mediciones de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Además del IPC, el entendimiento incorpora:

Suma extraordinaria de $410.000: a cobrarse en la segunda quincena de septiembre de 2026.

Suma extraordinaria de $480.000: a liquidarse en la segunda quincena de enero de 2027.

Aumento del 4% en noviembre de 2026: aplicado sobre los haberes de octubre.

Aumento del 3% en enero de 2027: acumulativo sobre la base de ese mismo mes.

El gobernador destacó que estas mejoras permiten «elevar un 7% los salarios más allá del IPC, es decir, ganarle a la inflación en un 7%».

¿Cómo se aplica la garantía de salario mínimo?

A partir de agosto de 2026, la provincia garantizará un salario mínimo de $1.560.000 netos de bolsillo para los empleados públicos encuadrados en convenios y leyes especiales con carga de 35 horas semanales.

Esta suma fija diferencial será remunerativa, no bonificable y no resultará absorbida por futuros incrementos. Para el caso de las comisiones de fomento y los municipios sin coparticipación, se conformará una Mesa Técnica específica con el fin de replicar el esquema implementado durante el año 2024.

Impacto en ropa de trabajo y asignaciones familiares

El acuerdo ratifica la compensación por Ropa de Trabajo abonada en dos cuotas, ajustada por la variación del IPC ponderado. Para la primera cuota de 2027, se incorporará la recomposición del 7% proyectada en la pauta general.

Las asignaciones familiares mantendrán la actualización semestral por IPC en junio y diciembre. Las variaciones acumuladas a diciembre regirán desde marzo del año siguiente, mientras que las calculadas a junio entrarán en vigencia en septiembre del mismo año.