La mañana comenzó con demoras en el tránsito en uno de los sectores de mayor circulación de Centenario por una protesta de trabajadores del Hospital Dr. Natalio Burd.

La manifestación de ATE comenzó pasadas las 6 en las inmediaciones de la tercera rotonda de la Ruta Provincial 7. Los trabajadores permanecen sobre la banquina y realizaron una quema de cubiertas, pero la vía provincial continúa habilitada.

El secretario general de ATE en la Zona Este de Neuquén, Ricardo Tabia, habló con el móvil de la AM550, con el periodista Juan Pablo Andréz y el camarógrafo Facundo Rocha, y aseguró que no cortarán la Ruta 7.

La circulación permanece habilitada, aunque con demoras en la tercera rotonda. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

La protesta avanza y el tránsito se vuelve lento

Aunque no hay un bloqueo de la calzada, la presencia de los manifestantes en el sector genera circulación lenta y demoras para los automovilistas que atraviesan la tercera rotonda.

Tabia también señaló que existe malestar entre los conductores que deben atravesar el sector mientras se desarrolla la protesta.

Los trabajadores permanecen sobre la banquina y no cortan la Ruta 7. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

La medida está vinculada con descuentos salariales y el inicio de la obra del hospital en Vista Alegre y, según anticipó el dirigente, continuará durante la mañana.

Móviles policiales trabajan en el lugar

En el sector hay varios móviles policiales, con efectivos abocados a tareas de prevención y advertencia ante la presencia de los manifestantes y las dificultades que se generan en la circulación.

Los uniformados permanecen en la zona para advertir a los conductores y prevenir situaciones que puedan complicar todavía más el tránsito.

Móviles policiales realizan tareas preventivas en la zona. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

Por el momento, la Ruta 7 permanece abierta, aunque quienes deban atravesar la tercera rotonda deberán hacerlo con precaución y contemplar posibles demoras.

ATE espera respuestas durante la mañana

El reclamo continuará durante las próximas horas mientras los trabajadores esperan respuestas de las autoridades provinciales.

La protesta genera malestar entre los automovilistas. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

Tabia había anticipado que la modalidad de la protesta será evaluada durante la mañana, aunque dejó en claro que no está previsto cortar la vía provincial.

Mientras tanto, la circulación se mantiene habilitada, pero con demoras en el sector donde se concentra la manifestación.