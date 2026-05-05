La protesta de docentes rionegrinos provoca largas filas y demora en puentes carreteros

La manifestación del gremio Unter en la zona de los puentes carreteros, sumada a la presencia de Gendarmería Nacional, genera demoras en el tránsito este martes al mediodía.

Se registran filas de vehículos de gran extensión para cruzar de Cipolletti hacia Neuquén, tanto desde los accesos por calle Pacheco, Ruta 151 como Ruta 22. Los automovilistas circulan a paso de hombre y expresan su malestar por la demora.

La protesta comenzó temprano, cuando los docentes de Río Negro se apostaron en los puentes que conectan ambas ciudades, en el marco del paro provincial de 48 horas convocado por Unter. La medida coincide con un horario de alto flujo vehicular, lo que intensifica el impacto en la circulación y genera momentos de tensión por la presencia de fuerzas de seguridad.

El paro provincial provoca caos vehicular durante horas pico en Neuquén y Cipolletti.

Pasadas las 11, se vivieron momentos de tensión en los puentes carreteros, cuando los docentes intentaron desplegarse hacia la ruta. La Gendarmería intentó evitar el corte de ruta, con empujones y el lanzamiento de gases lacrimógenos.

Pese al accionar de las fuerzas de seguridad nacional, los gremialistas accedieron a la ruta y se encolumnaron para marchar en dirección oeste-este. Los docentes transitaron por Ruta 22 y giraron en la rotonda con Ruta 151 para volver hacia la zona de los puentes, donde mantienen su reclamo.

Desde el gremio indicaron que la manifestación se mantendrá en el sector hasta las 14. Por el momento, los vehículos pueden transitar solo por un carril, lo que ralentiza significativamente el tránsito.

Automovilistas atraviesan los puentes carreteros a paso de hombre por manifestación.

La protesta forma parte del paro de 48 horas que Unter realiza en toda la provincia este martes 5 y miércoles 6 de mayo, en reclamo por la falta de convocatoria a paritarias por parte del gobierno rionegrino.