El Gobierno de Río Negro informó que este martes los docentes podrán registrar su asistencia laboral a través de la página oficial del Ministerio de Educación. Ingresando a la sección “Trámites y Consultas”, el personal podrá dejar constancia de su presencia y evitar que se vea afectada la liquidación salarial.

La decisión se ajusta en el conflicto con el gremio UnTER, que definió un paro provincial de 48 horas para este martes y miércoles. El sindicato reclama la reapertura de paritarias y una recomposición salarial acorde a la inflación. Como parte del plan de lucha, se anunció una movilización hacia los puentes que unen Cipolletti con Neuquén durante esta mañana, uno de los puntos más simbólicos de la protesta docente en la región.

Desde el Ministerio se aclaró que quienes no registren su asistencia sufrirán descuentos, mientras que aquellos que utilicen el sistema online quedarán exceptuados. La medida busca garantizar transparencia en la liquidación de haberes y diferenciar entre quienes adhieren a la medida de fuerza y quienes cumplen funciones.

El gremio, por su parte, cuestionó la implementación del botón de asistencia, al considerar que se trata de una herramienta de presión en medio del conflicto. “El gobierno intenta disciplinar con descuentos, pero la docencia responde con organización y unidad”, señalaron desde UnTER.

En paralelo a la implementación del botón de asistencia, la UnTER ratificó que el paro de 48 horas tendrá un fuerte componente de visibilización en toda la provincia. “Sin respuestas del Gobierno, profundizamos el plan de lucha en toda la provincia”, remarcaron desde el gremio, al denunciar escuelas sin condiciones seguras, falta de cargos, ausencia de presupuesto y salarios por debajo de la línea de pobreza. Este martes se realizará una actividad provincial en Cipolletti, con movilización hacia los puentes que unen la ciudad con Neuquén, mientras que el miércoles 6 habrá acciones en todas las seccionales para sostener el reclamo y exigir la convocatoria a paritarias.