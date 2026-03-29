La provincia de Neuquén sumó su tercera aula hospitalaria y amplía el acceso a la educación en contextos de salud. El nuevo espacio funcionará en el Hospital Natalio Burd, en Centenario, y ya está en vigencia tras la firma del acuerdo entre las áreas de Educación y Salud.

Hasta ahora, el sistema contaba con un aula fija en la capital neuquina y una modalidad itinerante, que se adaptaba a cada visita. Con esta incorporación, se fortalece la cobertura educativa para niños y adolescentes que atraviesan situaciones de enfermedad.

El nuevo dispositivo permitirá que pacientes en edad escolar puedan continuar su trayectoria educativa dentro del hospital, en un entorno más cercano al aula tradicional.

El espacio cuenta con pizarrón, mesas, sillas y recursos lúdicos, lo que busca generar un ambiente pedagógico adecuado para quienes se encuentran en proceso de recuperación.

Desde el área de Educación Domiciliaria y Hospitalaria destacaron que esta posibilidad es resultado del convenio de “Acceso a hospitales” firmado entre los ministerios de Educación y Salud, que habilita este tipo de articulaciones. “Permite a los estudiantes revincularse con la escuela en un contexto cuidado”, señalaron desde el organismo.

La iniciativa también se apoya en una experiencia previa: desde hace tres años, docentes hospitalarios ya trabajan dentro del nosocomio, recorriendo las salas de pediatría en horario escolar para acompañar a los pacientes.

Con la incorporación del aula, ese trabajo se verá potenciado, ya que los estudiantes que puedan movilizarse tendrán ahora un espacio específico para desarrollar actividades educativas.