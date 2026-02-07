Los nuevos vocales del Consejo Provincial de Educación (CPE) asumieron este viernes durante un acto que tuvo lugar el viernes en el auditorio del organismo. De esta manera, ya quedaron en funciones las y los nuevos representantes para las vocalías de nivel Inicial, Primario, Especial y Adultos; de nivel Secundario, Técnico y Superior; y de las Juntas de Clasificación y de Disciplina. Del evento participó el vicepresidente del CPE, Omar Lara, la secretaria general de ATEN Provincia, Fany Mansilla, y otros representantes gremiales.

Durante la ceremonia, Lara valoró el acto democrático de asunción que se llevó adelante y destacó “la transparencia y la forma de trabajar que tenemos en el Sistema Educativo de la provincia de Neuquén, que cuenta con un Cuerpo Colegiado que toma decisiones en relación a las normas que se van a llevar adelante en la educación en general”.

Por su parte, Mansilla puntualizó acerca del ejercicio sindical y la incidencia en la política educativa, y recordó el valor de “encontrar en estos espacios de convivencia la mejor manera de revertir cuestiones que son injustas y generar más derechos para nuestras compañeras y compañeros”.

Tomaron posesión de sus cargos por la vocalía de nivel Inicial, Primario y Especial, Marcela Correa; y por la de nivel Medio, Técnico y Superior, María Luján Noé.

Para el caso de las Juntas de Clasificación de nivel Inicial, Primario y Especial tres vocales titulares accedieron a su puesto: Christian Lermanda Díaz; Elba Borquez Arteaga y Telma Rozar. En el caso de nivel Medio y Técnico, asumieron Sergio Mendoza, María Julia De Lucia y Verónica Basterrechea; y en el caso de la Junta de nivel Adultos, se incorporaron Viviana Sandoval; Natalia Rodríguez Pérez; y Alejandra Alonso.

Para la Junta de Disciplina de Inicial, Primario y Especial, entró en funciones Cristian Pizarro; mientras que en nivel Medio hizo lo propio Raúl Barrera; y para Adultos, Silvana Barbuzza.

En la elección, que se llevó adelante en noviembre de 2025, participaron docentes titulares e interinos de establecimientos públicos de la provincia. La convocatoria fue establecida a través de la Resolución Nº 1017/2025.