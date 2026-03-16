Así es por dentro el Instituto Vaca Muerta: el centro que formará miles de trabajadores para la industria del petróleo y el gas

El Instituto Vaca Muerta funciona dentro del Polo Científico Tecnológico de Neuquén, un proyecto impulsado por la municipalidad para integrar conocimiento, innovación, formación técnica y desarrollo productivo en un mismo espacio.

Si bien hoy se realizó el acto inaugural, las capacitaciones comenzaron en los últimos días. La expectativa generada por el Instituto quedó reflejada desde el inicio del proceso de inscripción: más de 17.000 personas se anotaron para acceder a los trayectos formativos que ofrece.

En esta primera etapa fueron seleccionados alrededor de 670 postulantes que ya comenzaron los trayectos formativos. El Instituto tiene previsto capacitar entre 2.000 y 3.000 personas por año para acompañar la demanda laboral que generará el crecimiento de la actividad energética.

Las capacitaciones están orientadas específicamente a los perfiles que hoy requiere la industria del gas y el petróleo. Los cursos tienen una duración aproximada de cuatro meses y cuentan con certificación del Consejo Provincial de Educación (CPE).

El objetivo es brindar formación técnica específica para que los trabajadores puedan incorporarse rápidamente a una industria que se proyecta como uno de los motores económicos más importantes del país.

El acompañamiento del sector productivo también es una pieza central del proyecto. Más de 20 empresas operadoras y de servicios vinculadas a la industria energética participan del desarrollo del Instituto aportando experiencia técnica y colaborando en la definición de contenidos formativos alineados con las necesidades de la actividad.

Actualmente el Polo cuenta con dos naves construidas. La primera alberga empresas y proyectos de base tecnológica, mientras que la segunda -inaugurada en 2025- es el edificio donde funciona el Instituto Vaca Muerta.

El desarrollo del Distrito Tecnológico también contempla una fuerte articulación con el sistema universitario. En ese marco, la Municipalidad de Neuquén y el gobierno provincial firmaron un convenio para ceder tierras dentro del Polo a cuatro universidades: la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Flores y la Universidad Patagonia Argentina.

Formación de operadores

Los cursos gratuitos comenzaráon este lunes 16 de marzo, aunque algunos darán inicio en abril y otros en mayo. Habrá turno tarde (de 14.00 a 18.00) y noche (de 18.00 a 22.00).

El Instituto Vaca Muerta formará ocho tipos de operadores clave para el desarrollo hidrocarburífero.

Operador de perforación: duración de 15 semanas. Su objetivo es desarrollar habilidades para operar herramientas, equipos y sistemas propios de perforación; como así también promover una cultura de seguridad operativa y excelencia técnica, minimizando riesgos y protegiendo el medioambiente.

Operador de fractura hidráulica: duración de cuatro meses. Su objetivo es operar equipos y sistemas de fractura hidráulica con precisión; y promover una cultura de excelencia operacional.

Operador de producción: duración de cuatro meses. Su objetivo es operar sistemas de extracción e instalaciones de superficie; además de analizar propiedades de fluidos y gestionar intervenciones de pozo.

Operador de mantenimiento eléctrico: duración de cuatro meses. Su objetivo es ejecutar tareas de mantenimiento eléctrico en instalaciones industriales; junto con aplicar protocolos de seguridad eléctrica y normativas vigentes.

Operador de mantenimiento mecánico: duración de cuatro meses. Su objetivo es aplicar diagnósticos en equipos rotantes, interpretar planos y normas técnicas y promover una cultura de seguridad y excelencia.

Operador de instrumentación: duración de cuatro meses. Su objetivo es operar instrumentación industrial y diagnosticar fallas en sistemas de control y elementos finales.

Operador de plantas de tratamiento de agua y crudo: duración de cuatro meses. Su objetivo es operar equipos e instalaciones en plantas de tratamiento; cómo así también diagnosticar problemas operativos y proponer soluciones.

Operador de plantas de tratamiento de gas: duración de cuatro meses. Su objetivo es ejecutar maniobras básicas en plantas de tratamiento de gas, reconocer parámetros críticos, equipos involucrados y protocolos de control y promover una cultura de seguridad.

Los únicos requisitos para anotarse a los cursos son tener el secundario completo y habilidades básicas digitales, como así también la posibilidad de cursar de manera virtual.

El Instituto Vaca Muerta cuenta con la participación de las principales operadoras de Oil & Gas, entre ellas YPF, Vista, Pluspetrol, TotalEnergies y Chevron, junto a empresas de servicios como Halliburton, San Antonio Internacional, DLS Archer, Pason DGS, TSB, Oilfield & Production Services, Contreras Hermanos, Calfrac Well Services, Huinoil, Industrias Juan F. Secco, Milicic, Wenlen y Marbar.

La presencia de estas instituciones permitirá desarrollar infraestructura académica dentro del distrito y promover proyectos de investigación vinculados a sectores estratégicos como la energía, la tecnología y la innovación.