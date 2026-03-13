El Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanzó una nueva línea crediticia destinada a fortalecer el sector frutícola, con montos que pueden alcanzar hasta 1.000 millones de pesos por cliente, con el objetivo de impulsar inversiones productivas y capital de trabajo.

La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el gobierno de la provincia de Neuquén para acompañar el desarrollo de la actividad económica local. Desde la Secretaría de Producción e Industria de Neuquén destacaron la importancia de esta herramienta financiera e invitaron a los productores a informarse para acceder al beneficio.

A quiénes está dirigida la línea

El financiamiento está orientado a productores con al menos cinco años de actividad en cultivos de pepita, carozo, frutos secos, vid, oliva, viveros o forrajes. Los fondos podrán destinarse a:

Ampliar la superficie productiva

Incorporar tecnología avanzada en los procesos

Capital de trabajo para sostener la producción

El monto máximo por cliente será de 1.000 millones de pesos, dividido según el destino del crédito:

Hasta 500 millones de pesos para capital de trabajo

Entre 500 y 1.000 millones de pesos para inversiones en bienes de capital

Plazos y condiciones

Los plazos del financiamiento varían según el tipo de inversión. Para la compra de bienes de capital, el plazo máximo será de 72 meses, mientras que para capital de trabajo será de hasta 12 meses, dependiendo del ciclo productivo.

Además, el esquema de amortización será adaptable al calendario productivo de cada beneficiario, lo que permitirá adecuar los pagos a los tiempos de la actividad agrícola.

Desde el gobierno provincial indicaron que esta línea forma parte de un conjunto de programas orientados a impulsar el desarrollo productivo.Entre ellos se encuentran iniciativas impulsadas junto al IADEP y el Centro PyME-ADENEU, como el programa de erradicación de montes frutales obsoletos o en riesgo sanitario, el plan “Más PyMES, Más Futuro” financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que otorga créditos de entre 50.000 y 350.000 dólares, y la línea de Cadena de Valor y adquisición de maquinaria financiada por el Consejo Federal de Inversiones.

Dónde informarse

Los productores interesados pueden obtener más información en el Ente Compensador Agrícola (ECA), ubicado en Avenida Belgrano 829 de Centenario. También pueden comunicarse al (0299) 4897627 de lunes a viernes de 8 a 15 horas o escribir al correo ecagranizo@gmail.com.