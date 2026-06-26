El silencio se rompió en el Concejo

La denuncia de una comerciante por una deuda superior a los $25 millones no solo puso bajo la lupa la forma en que se manejaban las compras de carne durante la gestión municipal anterior. También obligó al actual viceintendente de Junín de los Andes, Fabián González, a responder públicamente por primera vez.

Durante la misma sesión del Concejo Deliberante en la que María, la dueña de la carnicería "El Forastero" denunció que durante años retiraron mercadería que nunca le pagaron, González tomó la palabra y reconoció haber firmado remitos durante su paso por las secretarías de Acción Social y de Gobierno.

El reconocimiento sobre los asados

Lejos de negar que existieran esos retiros, el viceintendente sostuvo que formaban parte de una política implementada por la gestión encabezada por el exintendente Carlos Corazzini.

"Puede que sea verdad que hayamos sacado asado para compartir el día de la familia, algunos CDI, o con los empleados municipales, con los jubilados, en distintos lugares", reconoció el viceintendente.

También aseguró que no pretende desentenderse de lo ocurrido.

"Si me tengo que hacer cargo lo haré", aseguró.

Durante su intervención explicó que muchas de las compras se realizaron durante la pandemia y afirmó que la distribución de alimentos se canalizaba mediante el área social del Municipio.

Los remitos que investiga el Municipio

Las declaraciones del viceintendente llegaron apenas minutos después de que el intendente Luis Madueño informara que revisó 246 remitos presentados por la comerciante y que encontró documentación que, según afirmó, resulta "realmente preocupante".

En una entrevista con La mañana es de la primera, por AM550, Madueño aseguró que esos comprobantes muestran una metodología que mezclaba entregas destinadas a familias vulnerables con otras que, según sostuvo, correspondían a consumos de funcionarios.

El jefe comunal afirmó además que entre la documentación aparecen importantes cantidades de asado, chorizos y hasta el retiro de una media res para celebrar el Día del Empleado Municipal.

"No me escondo de nada"

González defendió el rol que cumplía dentro del gobierno anterior y explicó que, por sus funciones, era quien firmaba la documentación necesaria para retirar mercadería.

"No me escondo de nada, siempre fui de frente, puse la cara yo, por eso firmé y está la documentación", sostuvo.

El viceintendente también sostuvo que todas las administraciones municipales reciben y dejan deudas al finalizar sus mandatos y consideró que esa situación no constituye una excepción.

Incluso manifestó que está dispuesto a colaborar para encontrar una salida al reclamo económico presentado por la comerciante.

"Lo que tenga que pagar o reconocer el Municipio, se verá, y si no, si alguien me quiere ayudar después a pagar la deuda, y me quieren echar la culpa a mí de que me comí todos los asados, lo haré, lo pagaré de mi bolsillo, no tengo problema", resumió, en una frase cargada de polémica.

Otro frente abierto: las amenazas denunciadas por la comerciante

La polémica no se limita únicamente a la deuda.

Durante la banca del pueblo, la dueña de la carnicería afirmó que durante años evitó reclamar porque, según denunció, recibió advertencias de que podía perder la licencia comercial o dejar de ser proveedora del Municipio.

Sobre ese punto, González respondió que investigará esa situación dentro de su propio equipo.

"Gracias María por animarte y voy a tomar parte en el asunto con la persona que te manifestó eso, es parte de mi equipo y lo voy a hablar", prometió.

Sin embargo, el intendente Madueño sostuvo posteriormente por AM550 que la comerciante le manifestó que esas amenazas provenían del actual viceintendente y de su hermana, quien hoy trabaja como secretaria de la viceintendencia. Además, adelantó que citará a la funcionaria para que explique lo sucedido y analizar las medidas administrativas que correspondan.

La investigación continúa

Mientras el Municipio avanza con el análisis de la documentación presentada por la comerciante y prevé remitir el expediente a la Asesoría Legal, el caso sigue sumando capítulos.

Por un lado, el viceintendente reconoció que durante la gestión anterior se retiraron asados para distintas actividades y afirmó que asume la responsabilidad que le corresponda por las firmas estampadas en los remitos. Por el otro, el intendente sostiene que la documentación expone un mecanismo administrativo que deberá ser investigado y advirtió que podrían aparecer nuevos comerciantes con reclamos similares.