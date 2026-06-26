Una denuncia que sacudió al Concejo Deliberante

La sesión del jueves en el Concejo Deliberante de Junín de los Andes dejó al descubierto una denuncia que podría abrir un nuevo frente sobre el manejo de recursos durante la gestión municipal anterior.

María, propietaria de la carnicería "El Forastero", utilizó la banca del pueblo para reclamar el pago de una deuda que, según afirmó, se generó entre 2018 y 2022 por mercadería retirada desde el Municipio. Explicó que durante años entregó pollos, chorizos, asado y otros productos bajo el argumento de que serían destinados a familias de bajos recursos, aunque sostuvo que parte de esos retiros correspondían a funcionarios.

La comerciante aseguró que el monto adeudado supera los $25 millones y relató que durante años evitó reclamar públicamente porque, según denunció, recibía advertencias para que no insistiera con el cobro.

"No había hecho el reclamo porque me dijeron que podría dejar de ser proveedora del municipio, o no cobrar nunca más esta deuda o que me bajaran la licencia comercial", afirmó durante su exposición.

Los remitos que encendieron las alarmas

Tras la intervención de la comerciante, el intendente Luis Madueño pidió la palabra y confirmó que la Municipalidad ya inició el expediente 2233/2026 para analizar toda la documentación presentada.

El jefe comunal explicó que revisó personalmente los comprobantes y sostuvo que encontró 246 remitos con retiros de mercadería. Madueño se dirigió al viceintendente y la situación fue por demás tensa.

"Es realmente preocupante la cantidad de remitos y cosas que hay", expresó.

Madueño indicó que una parte de la documentación corresponde a ayudas sociales, pero afirmó que también aparecen numerosos retiros de asado, chorizos y otros productos que, según dijo, fueron retirados por funcionarios de la gestión anterior.

Incluso señaló que entre los comprobantes figura el retiro de una media res para el Día del Empleado Municipal.

"Usaban un papel firmado y retiraban la carne"

En una entrevista con La mañana es de la primera, por AM550, Madueño aseguró que la modalidad era siempre la misma.

"Tengo 246 remitos, firmados por el actual viceintendente Fabián González, por el concejal mandato cumplido Carlos Quintulen y otros funcionarios más", denunció Madueño, mientras el viceintendente, Fabián Gonzales, presidía la sesión.

Según explicó, las personas llegaban a la carnicería con una autorización firmada por funcionarios y retiraban la mercadería. Después, sostuvo, esos consumos eran incluidos dentro de una facturación general vinculada a ayuda social.

"La metodología era que iban con un papelito a la carnicería, firmado por el actual viceintendente, en ese momento secretario de Gobierno. Llegaban con el papelito y le decían a la mujer: 'me mandó tal' y así facturaban. Después se quería ocultar eso como si fuese ayuda social", afirmó.

El intendente agregó que, de acuerdo con su interpretación de la documentación, coexistían entregas destinadas a familias vulnerables con otras que corresponderían a consumos de funcionarios.

La denuncia por amenazas

Uno de los aspectos más delicados del caso surgió cuando la comerciante explicó por qué nunca había hecho pública la deuda.

Madueño afirmó que, durante una conversación previa con la mujer, ella le manifestó que había atravesado años de temor para reclamar.

"Cuando hablé con ella estaba asustada, temblaba de los nervios", sostuvo.

El intendente también aseguró que la comerciante responsabilizó por esas presuntas amenazas al actual viceintendente Fabián González y a la hermana de este, quien actualmente cumple funciones como secretaria de la Viceintendencia.

Madueño anunció que citará a la funcionaria para pedir explicaciones sobre esas acusaciones y evaluar las medidas administrativas que correspondan.

La investigación sigue y esperan que aparezcan más casos

El jefe comunal recordó que cuando asumió encontró una deuda municipal superior a $800 millones, aunque aclaró que esta situación no había aparecido durante la auditoría inicial porque, según explicó, esa facturación nunca había sido presentada formalmente.

Además, sostuvo que este caso podría no ser el único.

"Van a aparecer otros comerciantes que no se habían animado a hacer el reclamo", aseguró.

En ese sentido, Madueño reconoció que ya tiene información acerca de una verdulería que está en la misma situación, y no descarta que aparezcan nuevas denuncias de otros comerciantes, motivados por la valentía de María.

Mientras la documentación continúa bajo análisis y será remitida a la Asesoría Legal del Municipio, la denuncia presentada en el Concejo Deliberante abrió un nuevo capítulo sobre el funcionamiento administrativo de la gestión encabezada por Carlos Corazzini y colocó bajo fuerte cuestionamiento el circuito mediante el cual, según denuncian, se retiraba mercadería que nunca fue abonada.