El día recién empezaba cuando el miedo se metió de golpe en una casa de Pilcaniyeu. No era un ruido más ni un ladrón, era un puma. Adentro del quincho, a metros de una escuela.

La escena fue tan inesperada como inquietante. El animal apareció en las primeras horas de la mañana, cuando todo todavía estaba en calma. La perra de la familia, que había pasado la noche en otro lugar por el viento, volvió a su sitio y empezó a ladrar con insistencia. Algo no cerraba, cuando miraron, ya no había dudas: el depredador estaba ahí, encerrado, pero alerta.

El susto fue inmediato. El puma reaccionó con un gruñido y dejó en claro que no era una situación cualquiera. Afuera, la preocupación crecía: chicos cerca, movimiento en la zona y un animal salvaje sin saber cómo podía responder.

La familia actuó rápido. Llamaron a la Policía y siguieron una indicación clave: cerrar el quincho y mantener al animal contenido. Fue una decisión que evitó que todo se descontrolara. El puma quedó adentro.

Con el correr de las horas, se activó el protocolo. Personal especializado de Fauna fue convocado para intervenir y retirar al animal de forma segura. Mientras tanto, el lugar se mantuvo bajo vigilancia.

En la zona, donde los inviernos son duros y la vida rural tiene otras reglas, nadie recuerda algo así. Un puma dentro de una casa, en pleno pueblo y frente a una escuela, no entra en lo habitual. La hipótesis es conocida: frío, hambre, desorientación.