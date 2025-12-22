Lo que debía ser un viaje de reencuentro familiar terminó convirtiéndose en una experiencia traumática para un reconocido abogado de la ciudad de San Martín de los Andes. El pasado sábado cerca de las 21:40, mientras circulaba por la Ruta 233, el hombre atropelló accidentalmente a un puma, un hecho que lo llevó a compartir un profundo y conmovedor testimonio en sus redes sociales.

Si bien el conductor es oriundo de Firmat, Santa Fe, y se dirigía hacia esa localidad, su relato tuvo un fuerte impacto en San Martín y en la región cordillerana, donde la convivencia con la fauna silvestre forma parte de la vida cotidiana. Según describió, el accidente ocurrió en plena oscuridad. El animal salió repentinamente desde la banquina y quedó suspendido por una fracción de segundo frente a los faros del vehículo, sin darle margen de maniobra para evitar el impacto. La escena, relatada con crudeza y sensibilidad, dejó una profunda huella emocional en el protagonista.

A pesar de vivir en la Patagonia, donde el avistamiento de pumas es más frecuente, el abogado manifestó su sorpresa por encontrar un ejemplar de gran tamaño en la zona comprendida entre Chovet y Firmat. En diálogo con medios regionales, el vecino planteó una serie de reflexiones que exceden el episodio puntual y apuntan a una problemática más amplia.

Entre los factores señalados, mencionó el avance de la frontera agrícola, que reduce los hábitats naturales y obliga a los animales a desplazarse hacia zonas urbanas o rutas; la falta de mantenimiento vial, con pastizales que superan la altura de una persona y la ausencia total de banquinas en el tramo donde ocurrió el choque; y el conflicto con la producción rural, donde muchos pumas son cazados para proteger al ganado.

Un llamado a la conciencia ambiental

Lejos de intentar justificarse, el mensaje del abogado refleja una tristeza genuina y un llamado a la reflexión colectiva. “La imagen hoy me acompaña. No quise que fuera así”, expresó al cierre de su publicación, vinculando su experiencia personal con el impacto de las acciones humanas sobre los ecosistemas.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la fragilidad de la fauna silvestre frente al avance de la infraestructura, la falta de políticas de conservación y el deterioro de los espacios públicos, en un contexto donde las rutas se convierten, cada vez más en escenarios de tragedias evitables.