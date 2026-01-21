El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa ponderó en una publicación que hizo en sus redes sociales que la Provincia fue la primera en eliminar las jubilaciones de privilegio de la clase política. Lo hizo en el marco de un tuit que publicó el medio El Cronista y que hizo referencia a la cifra que se ahorraría el Estado nacional en caso de que se aplique mencionada medida.



“Para nosotros gobernar es dar el ejemplo. Fuimos la primera provincia del país en eliminar las jubilaciones de privilegio de la clase política, y lo hicimos en la primera semana de gestión, respondiendo a lo que la sociedad demanda”, expresó el mandatario patagónico.



Y agregó: “Este es el Neuquén que construimos: de cara a la gente, sin promesas fáciles y con decisiones concretas, trabajando juntos, con responsabilidad, compromiso y un nuevo paradigma político”.



De acuerdo a la información brindada por el medio El Cronista, el Gobierno nacional podría ahorrar $1.200 millones anuales si prospera la iniciativa para eliminar las jubilaciones de privilegio en la clase política.



El Ejecutivo neuquino tomó la decisión de eliminar las jubilaciones de privilegio en la clase política en las primeras semanas de la gestión que lidera Rolando Figueroa, en el marco de un proceso de redistribución de los recursos del Estado en áreas que el Gobierno considera prioritarias, entre ellas Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura.



Los alfiles de Figueroa en el Congreso de la Nación (Julieta Corroza en el Senado y Karina Maureira en Diputados) presentarían un proyecto de ley con el objetivo de que, tal como sucedió en Neuquén, puedan eliminarse las jubilaciones de privilegio en el Gobierno nacional que lidera Javier Milei.



