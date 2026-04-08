Lo que empezó como un conflicto tras un incidente vial terminó escalando a los tribunales: una mujer de Cipolletti fue llevada a la Justicia luego de publicar una dura reseña en Google contra un comerciante, a quien acusó públicamente con insultos y expresiones que derivaron en una causa penal.

Según se reconstruyó en el expediente, todo se originó a partir de un choque en el que ambas partes estuvieron involucradas. Sin embargo, el comerciante dejó en claro que el hecho estaba siendo tratado por las aseguradoras y que ese era el único vínculo existente con la mujer, descartando cualquier relación comercial.

En ese contexto, lejos de seguir los canales formales, la situación tomó otro rumbo. De acuerdo con la presentación judicial, la mujer habría intentado presionar al comerciante con un reclamo directo y una advertencia concreta: si no obtenía una respuesta favorable, lo expondría públicamente.

Y así ocurrió. Días después, la acusada publicó un mensaje en la ficha comercial del negocio en Google que no pasó desapercibido. “Pésimo, unos estafadores sinvergüenzas. No lo recomiendo! No consuman! Son la peor lacra…”, fueron algunas de las frases que quedaron visibles para cualquier usuario.

Para el comerciante, el impacto fue inmediato. Sostuvo que las acusaciones eran falsas, que la mujer nunca fue clienta y que el contenido dañó directamente su reputación y su actividad comercial. Incluso, remarcó que una de las expresiones implicaba la atribución de un delito, lo que terminó de empujar la decisión de avanzar con una querella penal.

A partir de ahí, el caso ingresó en la órbita judicial. Se realizaron audiencias en busca de una conciliación, aunque en un primer momento no hubo acuerdo. Sin embargo, con el correr de las semanas, las partes retomaron el diálogo y lograron acercar posiciones.

Finalmente, se presentó un acuerdo ante la Oficina Judicial que incluyó la retractación de la publicación en Google, una disculpa en términos conciliatorios y la renuncia del comerciante a continuar con la acción penal. Con ese escenario, el juez dictó el sobreseimiento de la mujer y dio por cerrado un caso que dejó una señal clara: una reseña puede terminar en la Justicia.