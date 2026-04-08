El municipio de Cipolletti presentó oficialmente, en la mañana de este miércoles, las unidades 0 km que forman parte del nuevo Transporte Urbano de Cipolletti (TUC), un sistema que amplió la cobertura y mejoró la eficiencia del servicio para cientos de usuarios. Las nuevas unidades cuentan con rampas para personas con movilidad reducida, ambiente climatizado y se incorporaron cinco nuevas líneas que complementaron los recorridos ya vigentes.

El intendente Rodrigo Buteler destacó que la puesta en marcha del TUC respondió a un compromiso asumido con la comunidad. “Nos comprometimos con los cipoleños que la licitación del transporte público era un tema prioritario y lo cumplimos.

No es una decisión que toma un intendente, hay que trabajar en la búsqueda de soluciones con el Concejo Deliberante, con Hacienda, Legales, Transportes. Con el gremio UTA (Unión Tranviarios Automotor) que todos los días estuvo apostando a mantener las fuentes de trabajo”, señaló.

Buteler subrayó que el proceso implicó un desafío enorme, especialmente en un contexto marcado por la quita de subsidios a nivel nacional. “Trabajamos en el pliego para resolver toda la lógica del transporte público de pasajeros. Hoy funciona porque tenemos un municipio ordenado. Tenemos la previsibilidad económica”, afirmó.

La implementación del nuevo sistema fue considerada un paso clave para garantizar un servicio más inclusivo, moderno y sostenible. Con esta incorporación, Cipolletti consolidó un esquema de movilidad urbana que priorizó la accesibilidad y la calidad, en línea con las demandas de los usuarios y las exigencias del crecimiento de la ciudad.