El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por vientos fuertes, lluvias y tormentas para distintos sectores de la Patagonia durante este jueves. Las advertencias comprenden el este de Chubut, sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En el este de Chubut y Santa Cruz se esperan vientos del norte de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. En Santa Cruz, además, se pronostican lluvias con acumulados de entre 10 y 30 milímetros, mientras que en Tierra del Fuego las tormentas podrían dejar entre 20 y 30 milímetros de agua, con posibilidad de granizo.

Las condiciones previstas podrían generar dificultades para circular, afectar actividades al aire libre y provocar complicaciones en zonas expuestas. El SMN recomienda seguir las actualizaciones oficiales y consultar los avisos correspondientes a cada localidad, ya que la intensidad y la duración de los fenómenos pueden variar según el área.

Vientos con ráfagas superiores a 90 km/h en Chubut y Santa Cruz

El SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para sectores del este de Chubut y Santa Cruz. Según el pronóstico, se esperan vientos del sector norte con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h.

La intensidad del viento puede generar inconvenientes en espacios abiertos, rutas y zonas con estructuras expuestas. Entre los riesgos se encuentran el desplazamiento de objetos sueltos, la caída de ramas y los daños en elementos livianos que no estén correctamente sujetos.

Las ráfagas también pueden afectar la estabilidad de los vehículos, en especial en rutas abiertas y tramos expuestos. Ante estas condiciones, se recomienda reducir la velocidad, mantener una distancia prudente con otros vehículos y evitar desplazamientos que no sean necesarios durante los períodos de mayor intensidad.

Santa Cruz: lluvias de hasta 30 milímetros y posible nieve

En Santa Cruz también rige una alerta amarilla por lluvias de variada intensidad. El pronóstico prevé precipitaciones acumuladas de entre 10 y 30 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera localizada.

En sectores de mayor elevación, las precipitaciones podrían presentarse como una combinación de lluvia y nieve. La forma en que se manifieste el fenómeno dependerá de las condiciones meteorológicas y de la altura de cada zona.

La acumulación de agua en períodos relativamente breves puede complicar la circulación y generar sectores resbaladizos o con menor visibilidad. Por eso, quienes tengan previsto viajar deben consultar el estado de las rutas y revisar las actualizaciones meteorológicas antes de salir.

Tierra del Fuego: tormentas con actividad eléctrica y granizo

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Tierra del Fuego. Se esperan fenómenos de variada intensidad que podrían estar acompañados por abundante precipitación en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre 20 y 30 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados en algunos puntos.

La combinación de lluvia intensa, viento y actividad eléctrica puede provocar anegamientos puntuales y complicaciones en actividades al aire libre. Durante las tormentas, se recomienda buscar refugio en construcciones seguras, alejarse de árboles aislados y evitar permanecer en espacios abiertos.