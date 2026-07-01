La Ruta Nacional 237 volvió a habilitarse durante la madrugada de este miércoles luego de varias horas de restricciones provocadas por el intenso temporal que afecta a Neuquén. Sin embargo, el levantamiento del corte no significa que las condiciones sean normales: Vialidad Nacional pidió circular con extrema precaución debido a la presencia de hielo sobre la calzada, las temperaturas bajo cero y otros riesgos que todavía persisten.

El organismo informó, a través de un comunicado emitido a la 1:25, que quedó restablecida la circulación entre Piedra del Águila y Collón Curá, uno de los tramos que había permanecido restringido por la combinación de nieve, viento y frío extremo.

La ruta está habilitada, pero todavía presenta sectores peligrosos

Según Vialidad Nacional, la Ruta 237 se encuentra transitable con extrema precaución debido a que existen sectores con hielo sobre la calzada, además de bajas temperaturas que favorecen la formación de nuevas placas congeladas.

A esto se suma otro factor de riesgo: la presencia de animales sueltos en distintos sectores del recorrido.

Mientras tanto, equipos del organismo continúan trabajando sobre la ruta con tareas de despeje, distribución de sal granular y riego con solución salina para mejorar las condiciones de circulación.

Todas las rutas nacionales siguen bajo alerta por el temporal

Más allá de la reapertura de la Ruta 237, Vialidad Nacional mantiene una alerta meteorológica por bajas temperaturas, viento y nevadas en las distintas rutas nacionales que atraviesan la provincia.

El último parte oficial indicó que todos los tramos nacionales permanecen transitables con precaución, por lo que el pedido a los conductores es mantener una conducción defensiva y consultar el estado de los caminos antes de viajar.

Además, el organismo recordó que la portación de cadenas es obligatoria para circular por las rutas nacionales de Neuquén, debido a las condiciones invernales que todavía afectan gran parte de la provincia.

El temporal todavía golpea a varias localidades

La reapertura de la Ruta 237 se produce mientras el fuerte frente frío sigue provocando complicaciones en distintos puntos de Neuquén.

Durante las últimas horas, Villa La Angostura registró caída de árboles, voladuras de chapas y cortes de energía eléctrica, mientras que en San Martín de los Andes también hubo árboles caídos y daños ocasionados por las intensas ráfagas de viento.

El pronóstico oficial prevé que las bajas temperaturas, el viento y las nevadas continúen afectando distintas regiones de la provincia, por lo que las autoridades mantienen la recomendación de evitar viajes que no sean indispensables, respetar las indicaciones de los organismos que trabajan sobre las rutas y consultar únicamente los canales oficiales antes de iniciar cualquier recorrido.