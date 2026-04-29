Un fuerte temporal de viento impactó en San Martín de los Andes durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles, generando diversas situaciones de emergencia que obligaron a un amplio despliegue de asistencia en toda la ciudad.

Según informó la Dirección de Protección Civil de San Martín de los Andes, las ráfagas alcanzaron su mayor intensidad durante la noche, provocando la voladura de chapas y techos, además de la caída de árboles y ramas en distintos sectores urbanos.

Los llamados de emergencia se multiplicaron en pocas horas, principalmente por obstrucciones en la vía pública y daños en viviendas. Ante este escenario, se activó un operativo coordinado para asistir a los vecinos afectados y garantizar condiciones de seguridad.

Las tareas se extendieron durante la madrugada, con intervenciones en diferentes puntos de la ciudad para despejar calles, asegurar estructuras dañadas y prevenir nuevos incidentes.

Del operativo participaron los Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, la Policía de Neuquén, personal de Espacios Verdes y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), que intervino especialmente en tareas vinculadas al tendido eléctrico y posibles riesgos asociados.

Las cuadrillas trabajaron en el despeje de ramas, la remoción de árboles caídos y el aseguramiento de estructuras comprometidas por el viento.

Desde las autoridades recomendaron a la población circular con precaución y mantenerse informada ante eventuales alertas climáticas, ya que las condiciones podrían continuar siendo inestables en la región