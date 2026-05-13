La Justicia de Río Negro dio un fuerte giro en un caso de abuso sexual contra un menor y revocó una decisión que había favorecido al acusado con una calificación más leve. El Tribunal de Impugnación entendió que el hombre debe responder por abuso sexual con acceso carnal y ordenó una nueva audiencia para definir la pena que podría recibir.

En qué se basa el giro en el caso

El cambio fue contundente y llegó después del reclamo realizado por la Fiscalía, que había cuestionado duramente el fallo anterior. Los fiscales sostenían que el tribunal que intervino primero interpretó mal las pruebas y consideró de manera equivocada que podía haber existido algún tipo de consentimiento por parte de la víctima.

Sin embargo, para los jueces que revisaron el caso, eso nunca existió. Según remarcaron, el menor estaba atravesado por una situación de vulnerabilidad y dependencia frente al adulto acusado, que tenía el control de todo el contexto. Por eso entendieron que no se trató de una relación consentida, sino de una imposición sexual.

Además, el Tribunal de Impugnación insistió en que cuando las víctimas son niños o adolescentes la Justicia tiene la obligación de analizar los hechos desde una perspectiva de niñez. En otras palabras, explicaron que un chico no vive, entiende ni enfrenta las situaciones de la misma manera que un adulto y que eso debe ser tenido en cuenta al momento de juzgar. Indicaron que “esta perspectiva nos permite entender que el consentimiento de un menor en un contexto de abuso de confianza es inexistente”.

Qué se analizará en la nueva audiencia

Los magistrados también señalaron que en este caso hubo una clara desigualdad de poder y un entorno de presión sobre la víctima. Incluso remarcaron que el acusado generó un contexto coercitivo donde el menor no tenía verdadera libertad para decidir ni para resistirse.

Por otra parte, los jueces cuestionaron que el fallo anterior eligiera una figura más leve sin fundamentos sólidos. Según explicaron, los hechos probados durante el juicio mostraban una situación de violencia sexual y no una escena de seducción o consentimiento defectuoso, como se había interpretado inicialmente.

Finalmente, la resolución salió por unanimidad y representó un fuerte respaldo a la postura de la Fiscalía. Ahora el hombre quedó declarado responsable por abuso sexual con acceso carnal y la Justicia deberá avanzar con una nueva audiencia donde se definirá cuántos años de condena podría recibir.