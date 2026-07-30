Un episodio que sigue sumando capítulos

Lo que comenzó con un reclamo por la ubicación de las autoridades durante el acto por el Día de la Independencia terminó con una respuesta oficial del Municipio de Villa La Angostura. La Coordinación de Prensa y Protocolo envió una nota al concejal de Juntos por el Cambio, Héctor Vénica, en la que expresó disculpas por lo sucedido y asumió el compromiso de evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

La respuesta llegó pocos días después de que el edil presentara una nota dirigida al intendente Javier Murer, donde cuestionó el tratamiento protocolar recibido durante el acto oficial y advirtió que evaluaba iniciar acciones administrativas e incluso judiciales por considerar que no se respetó la investidura de un funcionario electo.

Según informó Diario Andino, el Municipio respondió por escrito al planteo y reconoció el reclamo. En la nota firmada por la coordinadora de Prensa y Protocolo, Ivana Argueta, se expresa lo siguiente:

"Deseo expresar mis disculpas si la organización protocolar del acto generó una situación que pudiera haber afectado el tratamiento institucional que corresponde a su investidura", dice el escrito

El Municipio admitió el planteo y prometió corregir el protocolo

Además de las disculpas, el área sostuvo que el reclamo será tomado como un aporte para mejorar la organización de los actos oficiales.

En el mismo documento también indicó:

"Asumimos el compromiso de extremar los cuidados necesarios para que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse, manteniendo siempre el respeto hacia todas las autoridades e instituciones", expresaron

De esa manera, el Ejecutivo dio por respondida la presentación del concejal y dejó asentado que buscará reforzar los criterios protocolares para futuras ceremonias oficiales.

Vénica sostuvo que el eje no era la primera fila

Tras recibir la respuesta, Vénica explicó que, a su entender, el reclamo nunca estuvo centrado en ocupar un asiento determinado.

En declaraciones publicadas por Diario Andino, sostuvo que el planteo apunta al respeto por las instituciones democráticas y al rol que cumple el ceremonial en los actos públicos. En ese marco recordó el período de la última dictadura militar y vinculó su presentación con la importancia de preservar las formas institucionales construidas desde el retorno de la democracia.

El concejal afirmó que "no se trata de ocupar un lugar en primera fila" sino del tratamiento que, según entiende, corresponde a las autoridades elegidas por el voto ciudadano.

Un episodio que generó repercusión más allá del acto

El caso comenzó como una discusión por la organización de un acto patrio, pero rápidamente escaló con un pedido formal de informes, la advertencia de recurrir a la Justicia y, finalmente, una respuesta institucional con disculpas por parte del Municipio.

Mientras el Ejecutivo dio por contestado el planteo y comprometió mejoras para los próximos eventos oficiales, el episodio sigue generando repercusiones por el alcance que tomó una controversia originada en la distribución de las autoridades durante una ceremonia pública.