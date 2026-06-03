Con el objetivo de respaldar el desarrollo de las actividades productivas bajo criterios de sostenibilidad y control permanente, la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, a través de la dirección provincial de Fiscalización y Control de Procesos, intensificó durante abril las tareas de control y monitoreo ambiental en todo el territorio.

Se realizaron 511 inspecciones en actividades vinculadas al sector hidrocarburífero, residuos especiales, minería y desarrollo sostenible.

Los datos reflejan un crecimiento de la actividad fiscalizadora respecto de abril de 2025, cuando se habían efectuado 91 inspecciones. De esta manera, la cantidad de controles realizados aumentó un 462% en términos interanuales, consolidando la política de fortalecimiento de la presencia territorial y el seguimiento de las actividades productivas.

Durante abril de 2026 se recibieron 607 solicitudes de inspección, de las cuales 542 estuvieron relacionadas con fiscalización de Oil & Gas, residuos especiales y minería, mientras que las restantes 65 correspondieron a fiscalización ambiental y desarrollo sostenible en el ámbito pecuario.

Las inspecciones fueron en el sector hidrocarburífero

Del total de inspecciones efectivamente realizadas, 478 estuvieron vinculadas a actividades de Oil & Gas, residuos especiales y minería, mientras que 33 correspondieron a controles ambientales y de desarrollo sostenible. Esto representa una cobertura del 84% de las inspecciones solicitadas para el período.

En el sector hidrocarburífero, los controles incluyeron el seguimiento de incidentes ambientales, la fiscalización de equipos de torre, relevamientos de instalaciones, canteras y programas de monitoreo ambiental. En este sentido, se realizaron 52 inspecciones asociadas al seguimiento de incidentes, 90 vinculadas a equipos de torre y 336 correspondientes a otras acciones de control y monitoreo.

Desde la dirección provincial de Fiscalización y Control de Procesos destacaron que en este último grupo se logró una cobertura superior a la planificada gracias al relevamiento y control integral de instalaciones en el yacimiento Aguada San Roque, operado por TotalEnergies.

La comparación con abril de 2025 evidencia además un crecimiento significativo en todos los segmentos de fiscalización. Las inspecciones en actividades de Oil & Gas, residuos especiales y minería pasaron de 76 a 478 controles, mientras que las vinculadas a fiscalización ambiental y desarrollo sostenible aumentaron de 15 a 33 inspecciones.

Además, se hicieron con minería y residuos especiales

Los controles asociados al seguimiento de incidentes, canteras y programas de monitoreo crecieron de 60 a 388 intervenciones, y las inspecciones sobre equipos de torre pasaron de 16 a 90 durante el mismo período.