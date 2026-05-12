El tribunal integrado por los jueces Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y la jueza Alina Macedo Font absolvió este martes a las cinco personas acusadas por la explosión ocurrida en septiembre de 2022 en la refinería New American Oil (NAO) de Plaza Huincul, que provocó la muerte de los trabajadores Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara. La resolución fue unánime y se conoció luego de varias semanas de debate oral, en el que declararon 43 testigos y cuatro peritos especializados en seguridad industrial y explosiones.

Por su parte, la fiscalía y las querellas buscaban condenas por estrago doloso agravado por muerte para cuatro de los acusados, mientras que para una técnica en seguridad e higiene habían solicitado una condena por estrago culposo. Sin embargo, el tribunal consideró que no existieron pruebas suficientes para sostener las acusaciones.

Qué dijo el tribunal sobre el origen de la explosión

Uno de los puntos centrales del fallo absolutorio estuvo vinculado a la imposibilidad de determinar con certeza cómo comenzó la explosión en la planta ubicada en el corazón del polo hidrocarburífero neuquino. Según explicó la jueza Macedo Font, no pudo acreditarse la hipótesis planteada por la acusación, que sostenía que el siniestro se originó por una falla eléctrica que provocó la ignición de vapores inflamables.

En cambio, el Tribunal consideró más consistente el análisis de una de las peritos, quien explicó que el hecho podría haberse desencadenado por una reacción interna en el tanque 205 debido al ingreso de producto caliente durante maniobras de recirculación. Esa situación habría generado una sobrepresión y la posterior liberación de gases.

Para los magistrados, tampoco se comprobó que los acusados hubieran actuado aceptando conscientemente el riesgo de provocar una explosión fatal dentro de la refinería.

Una de las claves del fallo fue la imposibilidad de determinar cómo se originó la explosión donde murieron tres operarios en septiembre de 2022 - Foto: Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

Un fallo con impacto en la industria petrolera de Neuquén

La tragedia de NAO generó una fuerte conmoción en Plaza Huincul y Cutral Co, dos ciudades atravesadas históricamente por la actividad hidrocarburífera y muy ligadas al desarrollo de Vaca Muerta.

El caso también volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad en las plantas industriales de Neuquén, especialmente en momentos en que la producción petrolera y gasífera crece en toda la Cuenca Neuquina y se multiplican las operaciones vinculadas al shale.

Durante la audiencia, la jueza Macedo Font remarcó que la refinería estaba sometida a controles estatales y advirtió sobre la necesidad de que existan fiscalizaciones “reales, técnicamente suficientes y efectivamente independientes” para prevenir siniestros en industrias de riesgo.

Las declaraciones tuvieron repercusión inmediata entre trabajadores petroleros y sectores vinculados a seguridad e higiene, donde persisten reclamos por mayores controles en yacimientos, refinerías y plantas de tratamiento tanto en Neuquén como en Río Negro.

La diferencia con el caso Aguada San Roque

En otro tramo de la audiencia, el juez Sommer comparó este expediente con la causa por la explosión en la escuela albergue de Aguada San Roque, ocurrida en 2021.

El magistrado sostuvo que, a diferencia de aquel juicio —centrado en una obra pública específica y en responsabilidades por estrago culposo—, en el caso de la refinería se analizaron tareas habituales dentro de una planta industrial y no se logró establecer un vínculo directo entre las presuntas omisiones y las muertes.

La referencia no pasó inadvertida en Neuquén, donde el caso Aguada San Roque se convirtió en un símbolo de los reclamos por responsabilidades estatales y controles de seguridad.

Qué puede pasar ahora

La sentencia completa será notificada en los próximos días. A partir de ese momento, tanto la fiscalía como las querellas podrán presentar impugnaciones ante instancias superiores. Instancias donde la causa podría dar un nuevo giro.