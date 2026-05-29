Con una gran convocatoria y un importante movimiento de compradores, el Mercado Concentrador del Neuquén cerró dos jornadas récord de venta de chivitos, corderos y escabeches artesanales provenientes del Norte Neuquino. La propuesta, organizada de manera conjunta entre el Mercado Concentrador y la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc), permitió comercializar la totalidad de los productos ofrecidos: 350 chivitos, 150 corderos y todos los frascos de escabeche disponibles.

Desde la organización destacaron el fuerte interés de las familias neuquinas por acceder a productos regionales con trazabilidad y Denominación de Origen, elaborados por productores crianceros del norte provincial. Durante la primera jornada ya se habían vendido más de 180 chivos, 80 corderos y la totalidad de los escabeches de chivo y ajo disponibles. El remanente restante se agotó durante el segundo día de comercialización.

La venta de chivitos y corderos convocó a cientos de familias en el Mercado Concentrador.

La iniciativa reunió tanto a compradores que habían realizado reservas anticipadas como a visitantes que recorrían el predio y decidieron aprovechar la propuesta. Muchos de ellos adquirieron los productos para compartir en reuniones familiares y celebraciones patrias, mientras que otros aprovecharon para conservarlos para ocasiones especiales.

El presidente del Mercado Concentrador, Diego Molina; el titular de Cordecc, Martín González; y el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, participaron de la actividad y resaltaron la importancia de fortalecer los canales de comercialización directa para las familias productoras del norte neuquino.

El evento reunió a productores, autoridades y consumidores en una exitosa jornada regional.

Los productos ofrecidos fueron el Chivito Criollo del Norte Neuquino, con piezas de entre 12 y 14 kilos a un valor de 165 mil pesos; corderos de entre 15 y 17 kilos a 175 mil pesos; y escabeches de cordero al ajo a 15 mil pesos el frasco.

El Chivito Criollo del Norte Neuquino cuenta con Denominación de Origen, una certificación que garantiza calidad, sanidad y un sistema de producción tradicional vinculado al territorio y a las familias crianceras de la región. Se trata de la primera denominación de este tipo otorgada en el país para un producto de estas características.

Se comercializaron 350 chivitos, 150 corderos y todos los escabeches disponibles.

Desde la organización adelantaron que, debido al éxito de la convocatoria, próximamente se realizarán nuevas jornadas de venta para seguir impulsando el consumo de productos regionales y acompañar el desarrollo de la economía local.