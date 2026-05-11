La rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Beatriz Gentile habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 en vísperas de la Marcha Federal Universitaria que se llevará adelante este martes 12 de mayo y que pondrá en foco en el reclamo para que el Gobierno nacional cumpla con la vigente Ley de Financiamiento para las universidades públicas de todo el país, que padecen complicaciones económicas para afrontar gastos corrientes hace algunos años.

En primer lugar, la rectora afirmó: “Hemos sido previsores para poder pagar los servicios. Esperamos un aumento de tarifas y sabemos que en estos días la climatización es todo un problema porque si tenemos algún desperfecto con algún sistema el retraso y el desfinanciamiento para funcionamiento nos va a complicar”.

En ese sentido continuó: “En la UNCo no tenemos las dificultades que tienen otras, por ejemplo las que tienen los hospitales (UBA y Universidad de Córdoba) y aquellas que no tienen edificios propios y alquilan, esta es una problemática importante”.

Consultada por el apoyo de Figueroa y Weretilneck, Gentile manifestó: “Los gobernadores de Neuquén y Río Negro son conscientes de la situación, firmamos acuerdos con distintos empresas públicas que nos ayudaron a afrontar gastos. Son gobiernos que acompañan en lo que pueden, pero en lo que hace a los salarios y al funcionamiento no pueden cubrirlos las provincias”.

Sobre la misma línea, Beatriz Gentile dijo que “el Gobierno nacional desconoce la Ley de Financiamiento Universitario, una medida autoritaria muy grave que afecta el funcionamiento democrático”.

Por otro lado, la funcionaria comentó que la UNCo tiene un desfasaje del 47,3% en los últimos dos años en términos de IPC mensual.

“Eso significa siete meses en pérdida del poder adquisitivo de los salarios y nueve meses de cuotas de funcionamiento. El 80% de los docentes están por debajo de la línea de la pobreza, se hace insostenible poder seguir dictando clases y perdimos la capacidad con el retroceso en procesos de investigación”.

En otro sentido, Gentile reveló que “en un año renunciaron 275 docentes y no docentes. Si esta curva sigue en ascenso tendremos una crisis muy importante para la formación de las cátedras”.

“Tenemos que reducir comisiones de trabajo, no podemos tener bandas horarias para cursar, hay menos oportunidades para los estudiantes que trabajan”, cerró.

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